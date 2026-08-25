Кіт відкрив кран і затопив квартиру: все закінчилось несподівано

У Німеччині кіт затопив квартиру

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У Німеччині кіт затопив квартиру, відкривши кран на кухні. Через це на місце події викликали поліцію та рятувальників.

Про це повідомила поліцейська префектура Оффенбурга у прес-релізі.

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Інцидент стався у місті Баден-Баден. Напередодні близько 1-ї години власниця квартири, яка на момент події не перебувала вдома, зателефонувала до диспетчерської служби, оскільки спочатку не змогла зв’язатися зі своєю «доглядальницею за котом».

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Вона повідомила, що за допомогою камери відеоспостереження, встановленої в квартирі, змогла встановити: її кіт, очевидно, відкрив кран. Після цього було повідомлено пожежну службу Баден-Бадена, яка негайно вирушила на місце події.

На місці було встановлено, що вода з квартири вже капала в підвальне приміщення сусіда, розташоване нижче. Згодом вдалося зв’язатися з «доглядальницею за котом», яка передала ключ від квартири, завдяки чому не довелося відкривати квартиру силою.

«Після входу в приміщення стало очевидним масштаб цієї „пухнастої халепи“. У кухні було виявлено кран, з якого бризкала вода. Кухня вже була настільки затоплена, що вода поширилася на інші кімнати. Пожежники тимчасово стримали воду за допомогою рушників. Рятувальники знову зв’язалися з власницею квартири та поінформували її про необхідність термінового проведення заходів з осушення, щоб запобігти подальшим пошкодженням. Кіт почувається добре. Йому не буде пред’явлено жодних кримінальних звинувачень за пошкодження майна з боку поліції», — йдеться у повідомленні.

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