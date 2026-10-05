Чи сумує кіт, коли його господар їде у відпустку: науковці здивували поясненням

Експерти пояснили поведінку котів / © Unsplash

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Кіт, ймовірно, не сумує за своїм господарем, який їде у відпустку. А дивна поведінка тварини, яка нагадує «образу», може свідчити про те, що чотирилапий звикає до нових запахів.

Про це пише ВВС. Countryfile.

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Кіт поводиться незвично після вашого повернення з відпустки: просте пояснення

Є люди, які стверджують, що після повернення з тривалих подорожей їхній кіт виглядає ображеним або ніби не впізнає свого господаря. Однак фахівці пояснюють, що тварина може уникати нас з простої причини — йдеться про запахи. Повертаючись із далеких країв, ми приносимо додому чужий запах, і знадобиться деякий час, перш ніж усе повернеться до норми.

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Дослідження котів показують, що вони, безперечно, добре нас пам’ятають завдяки чудовій довготривалій пам’яті. Це стосується насамперед тих людей, з якими вони налагодили позитивні стосунки. Поведінковий фахівець Деніел Уоррен-Каммінгс додає, що особливе значення мають запах, тон голосу та жести господаря, а не обов’язково його зовнішність.

Люди запам’ятовують інших за обличчями або загальним враженням. Коти використовують широкий спектр подразників і створюють собі те, що можна назвати «сенсорним відбитком». Навіть після кількох тижнів відсутності тварина без проблем має вас впізнати.

Що може викликати стрес у кота під час вашої відпустки?

Коти, звісно, індивідуалісти й можуть по-різному реагувати на розлуку. Деякі відразу радісно зустрінуть господаря, що повернувся, іншим знадобиться трохи часу, щоб звикнути до запаху моря чи гір, аеропорту або крему для засмаги.

Фахівці наголошують, що більший неспокій у кота викликає зміна звичного розпорядку дня, ніж відсутність господаря. Якщо ми забезпечимо підопічному належний догляд, когось, хто нагодує його та пограється з ним деякий час, то подбаємо про його почуття безпеки та позбавимо його можливого стресу. Непоганою ідеєю є також залишити коту футболку або ковдру із запахом господаря.

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