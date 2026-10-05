Ассія Ахат розсекретила, де мешкає її чоловік під час війни: чи залишився Ігор Баленко в Україні

Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

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Скрипалька та співачка Ассія Ахат розкрила, де під час війни живе її чоловік Ігор Баленко та як вони підтримують стосунки на відстані.

Артистка нині ділить своє життя між Україною та США. До Києва вона повертається кожні півтора-два місяці. Тут на неї чекають чоловік, дім і найближчі люди. Водночас частину року Ахат проводить в Америці. Такий ритм життя для неї триває вже кілька років. Попри постійні переїзди, вона не втрачає зв’язку з Україною.

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«Я кожні півтора-два місяці в Україні. Тут моя сім’я. Пів року тут, і пів року в Америці», — розповіла Ассія Ахат у інтерв’ю BLIK.ua.

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Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Особливо артистка наголосила, що її чоловік Ігор Баленко залишається в Україні. Саме тому Ахат регулярно повертається на батьківщину та проводить час із коханим.

«Мій чоловік тут живе. А хто буде гроші заробляти? У мене тут класний дім, мої любі друзі — всі найближчі», — поділилася зірка.

Ассія Ахат з чоловіком / © instagram.com/ahhattassia

Ахат зізналася, що їй важливо бути поруч із рідними людьми та мати можливість повертатися додому. Її київська оселя розташована неподалік від монумента «Батьківщина-Мати», тож артистка каже, що навіть перебуваючи вдома, добре відчуває все, що відбувається в столиці.

Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Найближчим часом співачка знову вирушить до США, однак надовго залишатися там не планує.

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«Через декілька тижнів я поїду в Америку. Але, мабуть, повернуся десь у грудні сюди. І буде видно, що далі буде. Ніхто не знає, що буде. Я з задоволенням жила б тут. У мене тут класний дім. У мене тут всі», — зазначила артистка.

Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник заговорив про повернення до України й назвав умову для цього.

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