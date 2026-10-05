ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

Ассія Ахат розсекретила, де мешкає її чоловік під час війни: чи залишився Ігор Баленко в Україні

Артистка розповіла, чому постійно їздить між Україною та США.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ассія Ахат

Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Скрипалька та співачка Ассія Ахат розкрила, де під час війни живе її чоловік Ігор Баленко та як вони підтримують стосунки на відстані.

Артистка нині ділить своє життя між Україною та США. До Києва вона повертається кожні півтора-два місяці. Тут на неї чекають чоловік, дім і найближчі люди. Водночас частину року Ахат проводить в Америці. Такий ритм життя для неї триває вже кілька років. Попри постійні переїзди, вона не втрачає зв’язку з Україною.

«Я кожні півтора-два місяці в Україні. Тут моя сім’я. Пів року тут, і пів року в Америці», — розповіла Ассія Ахат у інтерв’ю BLIK.ua.

Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Особливо артистка наголосила, що її чоловік Ігор Баленко залишається в Україні. Саме тому Ахат регулярно повертається на батьківщину та проводить час із коханим.

«Мій чоловік тут живе. А хто буде гроші заробляти? У мене тут класний дім, мої любі друзі — всі найближчі», — поділилася зірка.

Ассія Ахат з чоловіком / © instagram.com/ahhattassia

Ассія Ахат з чоловіком / © instagram.com/ahhattassia

Ахат зізналася, що їй важливо бути поруч із рідними людьми та мати можливість повертатися додому. Її київська оселя розташована неподалік від монумента «Батьківщина-Мати», тож артистка каже, що навіть перебуваючи вдома, добре відчуває все, що відбувається в столиці.

Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Найближчим часом співачка знову вирушить до США, однак надовго залишатися там не планує.

«Через декілька тижнів я поїду в Америку. Але, мабуть, повернуся десь у грудні сюди. І буде видно, що далі буде. Ніхто не знає, що буде. Я з задоволенням жила б тут. У мене тут класний дім. У мене тут всі», — зазначила артистка.

Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник заговорив про повернення до України й назвав умову для цього.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie