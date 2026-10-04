"Це боляче": Олег Винник заговорив про повернення до України й назвав умову для цього

Олег Винник / © скриншот з відео

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Співак Олег Винник, який після початку повномасштабної війни живе в Німеччині, відверто пояснив, чому поки не готовий приїхати до України.

В інтерв’ю блогерці Наталі Велесевич Винник зазначив, що хотів би перебувати на Батьківщині, однак нині не готовий ризикувати можливістю повернутися до Німеччини. Він також наголосив, що вважає себе вільною людиною та звик самостійно вирішувати, де жити.

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«Я хотів би прожити в своїй мирній, щасливій країні. Але цього не маємо. Це боляче. І навіть якби я зараз поїхав, щоб провідати своїх батьків на цвинтарі, я цього не зроблю, тому що я проживаю тут. Я прописаний в українському посольстві, постійне місце проживання моє тут. І щоб ти зараз приїхав до себе на Батьківщину, і не міг права виїхати, це як?» — сказав зірка.

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Олег Винник / © скриншот з відео

Олег зізнався, що його думка щодо повернення до України могла б змінитися лише за умови припинення війни. Артист наголосив, що насамперед хоче бачити мир і безпеку для всіх українців, а вже після цього готовий розглядати питання свого приїзду на Батьківщину. А поки ж називає Німеччину своїм відносним «раєм».

«Для початку, має настати мир. І тут я говорю не про себе, я хочу бачити щасливих людей у своїй країні. Я вільна людина, можу вийти посеред ночі на вулицю, я не переживаю за свою сім’ю, ми живемо в безпеці. Ми живемо в цивілізованому законному раю. Це не солодке життя, ми, звісно, маємо пахати. Але тим не менш, я маю право, робити те, що я хочу», — заявив співак.

Окремо Винник пояснив свій статус у Німеччині. За його словами, він мешкає там уже понад два десятиліття та має постійне місце проживання — від 2005 року є резидентом цієї країни. Артист також стверджує, що внутрішнього українського паспорта у нього немає ще від початку 2000-х років.

Нагадаємо, нещодавно фронтмен гурту O.TORVALD Женя Галич здивував, як «схема» з Винником допомогла йому виїхати за кордон під час війни.

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