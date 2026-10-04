"Это больно": Олег Винник заговорил о возвращении в Украину и назвал условие для этого

Олег Винник / © скриншот с видео

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Певец Олег Винник, после начала полномасштабной войны живущий в Германии, откровенно объяснил, почему пока не готов приехать в Украину.

В интервью блогеру Наталье Велесевич Винник отметил, что хотел бы находиться на Родине, однако сейчас не готов рисковать возможностью вернуться в Германию. Он также подчеркнул, что считает себя свободным человеком и привык самостоятельно решать, где жить.

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«Я бы хотел прожить в своей мирной, счастливой стране. Но этого нет. Это больно. И даже если бы я сейчас уехал, чтобы навестить своих родителей на кладбище, я этого не сделаю, потому что проживаю здесь. Я прописан в украинском посольстве, постоянное жительство мое здесь. И чтобы ты сейчас приехал к себе на Родину, и не мог права уехать, это как?» — сказал звезда.

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Олег Винник / © скриншот с видео

Олег признался, что его мнение о возвращении в Украину могло бы измениться только при условии прекращения войны. Артист подчеркнул, что, прежде всего, хочет видеть мир и безопасность для всех украинцев, а уже после этого готов рассматривать вопросы своего приезда на Родину. А пока называет Германию своим относительным «раем».

«Для начала должен наступить мир. И здесь я говорю не о себе, я хочу видеть счастливых людей в своей стране. Я свободный человек, могу выйти ночью на улицу, я не переживаю за свою семью, мы живем в безопасности. Мы живем в цивилизованном законном раю. Это не сладкая жизнь, мы, конечно, должны пахать. Но тем не менее, я имею право делать то, что я хочу», — заявил певец.

Отдельно Винник объяснил свой статус в Германии. По его словам, он проживает там уже более двух десятилетий и имеет постоянное место жительства — с 2005 года является резидентом этой страны. Артист также утверждает, что внутренний украинский паспорт у него нет еще с начала 2000-х годов.

Напомним, недавно фронтмен группы O.TORVALD Женя Галич удивил, как «схема» с Винником помогла ему уехать за границу во время войны.

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