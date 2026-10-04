В Москве скандировали "Долой царя": полиция задержала десятки участников митинга коммунистов

Задержание на митинге в Москве / © скриншот с видео

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В Москве во время согласованного с властями митинга КПРФ, посвященного годовщине расстрела Белого дома в 1993 году, полиция задержала около 60 человек. Силовики приступили к задержаниям в тот момент, когда участники акции скандировали антиправительственные лозунги, в частности «Долой царя», «За честные выборы» и «Долой партию мошенников и воров».

Об этом сообщает The Moscow Times.

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По данным партии, в целом на акцию в Москве пришло около двух тысяч человек. Митинг проходил у памятника героям революции 1905 года на площади Краснопресненская застава.

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Задержание после выкрикивания антиправительственных лозунгов

Как пишет The Moscow Times, полиция начала задерживать участников после того, как в толпе раздались призывы против «Единой России», требования провести честные выборы и лозунг «Долой царя».

Присутствующие также скандировали: «Мы хотим свободу», «Долой Роскомнадзор», «Нет политическим репрессиям» и «Свободу политическим заключённым».

По данным SotaVision, после этого сотрудники полиции вошли в толпу и начали задерживать людей. Утверждается, что среди задержанных были 26 членов КПРФ, около 30 представителей «Яблока» и ещё несколько активистов.

Очевидцы заявили о жестких действиях полиции

Свидетели происшествия рассказали о применении силы во время задержаний. По их словам, в одном случае правоохранители избивали ногами человека, лежавшего на земле, а в другом — схватили женщину за волосы.

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«Там ужас, всё как в 93-м», — рассказали очевидцы, вспоминая события, которым была посвящена сама акция.

По данным незарегистрированной Революционной рабочей партии, задержанных доставили в несколько московских полицейских участков — Краснопресненский, Красносельский, Мещанский и Таганский. При этом двух членов КПРФ впоследствии отпустили.

На митинге требовали освобождения активиста

Участники акции также требовали освободить изжевского активиста Дмитрия Морозова. Он выступал за проведение митинга против фальсификаций на выборах, после чего 2 октября его задержали сотрудники ФСБ.

Позже стало известно о возбуждении в отношении Морозова уголовного дела, связанного с наркотиками.

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Кроме того, участники московского митинга выразили поддержку члену КПРФ Николаю Бондаренко, которого сняли с выборов в Государственную Думу.

В КПРФ заявили, что работают над освобождением задержанных и оказанием им необходимой помощи. В то же время в партии «Яблоко» заявили, что не располагают информацией об участии своих членов в акции КПРФ в Москве.

Напомним, что на недавних так называемых «выборах» в парламент РФ наибольшую поддержку получила правящая партия «Единая Россия». В Госдуму войдут более 300 членов политической силы, поддерживающей президента Путина.

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