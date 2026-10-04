У Москві скандували "Геть царя": поліція затримала десятки учасників мітингу комуністів

Затримання на мітингу у Москві / © скриншот з відео

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У Москві під час узгодженого з владою мітингу КПРФ, присвяченого річниці розстрілу Білого дому 1993 року, поліція затримала близько 60 людей. Силовики почали затримання у той час, коли учасники акції скандували антиурядові гасла, зокрема «Геть царя», «За чесні вибори» та «Геть партію шахраїв і злодіїв».

Про це повідомляє The Moscow Times.

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За даними партії, загалом на акцію в Москві прийшли близько двох тисяч людей. Мітинг відбувався біля пам’ятника героям революції 1905 року на площі Краснопресненська застава.

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Затримання після антиурядових гасел

Як пише The Moscow Times, поліція почала затримувати учасників після того, як у натовпі пролунали заклики проти «Єдиної Росії», вимоги провести чесні вибори та гасло «Геть царя».

Присутні також вигукували «Ми хочемо свободу», «Геть Роскомнагляд», «Ні політичним репресіям» і «Свободу політичним в’язням».

За даними SotaVision, після цього співробітники поліції зайшли в натовп і почали затримувати людей. Стверджується, що серед затриманих були 26 членів КПРФ, близько 30 представників «Яблука» та ще кілька активістів.

Очевидці заявили про жорсткі дії поліції

Свідки події розповіли про застосування сили під час затримань. За їхніми словами, в одному випадку правоохоронці били ногами людину, яка лежала на землі, а в іншому — схопили жінку за волосся.

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«Там жах, усе в традиціях 93-го року», — розповіли очевидці, згадуючи події, яким була присвячена сама акція.

За даними незареєстрованої Революційної робітничої партії, затриманих доставили до кількох московських відділків поліції — Краснопресненського, Красносельського, Мещанського та Таганського. Водночас двох членів КПРФ згодом відпустили.

На мітингу вимагали звільнення активіста

Учасники акції також вимагали звільнити іжевського активіста Дмитра Морозова. Він виступав за проведення мітингу проти фальсифікацій на виборах, після чого 2 жовтня його затримали співробітники ФСБ.

Пізніше стало відомо про порушення проти Морозова кримінальної справи, пов’язаної з наркотиками.

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Крім того, учасники московського мітингу висловлювали підтримку члену КПРФ Миколі Бондаренку, якого було знято з виборів до Державної думи.

У КПРФ заявили, що працюють над звільненням затриманих та наданням їм необхідної допомоги. Водночас у партії «Яблуко» заявили, що не мають інформації про участь своїх членів в акції КПРФ у Москві.

Нагадаємо, на нещодавніх так званих «виборах» до парламенту РФ найбільшу підтримку здобула провладна партія «Єдина Росія». У Держдуму увійдуть понад 300 членів політсили, яка підтримує президента Путіна.

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