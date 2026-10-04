Похмілля чи смертельна загроза? Чому не варто ставити собі діагнози в інтернеті / © Credits

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Звичайна вечірка ледь не закінчилася трагедією для британки, яка сприйняла перші симптоми смертельно небезпечного сепсису за наслідки вживання алкоголю.

Про цей випадок повідомляє Daily Mail.

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Прокинувшись наступного ранку після вечірки, 18-річна студентка Елла Блек відчула сильну нудоту, озноб, головний біль і загальну слабкість. Вважаючи, що це стандартний похмільний синдром, вона намагалася піклуватися про себе вдома — пила воду та залишалася в ліжку.

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«У мене вже почало боліти горло», — каже Елла. «Я ледь усвідомлювала, що це сталося досить раптово, але списала це на сильний біль у горлі. Я випила знеболювальні та лягла спати».

Однак протягом дня її стан стрімко погіршувався: з’явилася висока температура, прискорене серцебиття, а запаморочення стало настільки сильним, що вона втратила змогу самостійно пересуватися.

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«Я досить швидко зрозуміла, що почуваюся набагато гірше, ніж мала б бути. У мене був класичний головний біль і нудота в животі, але я також відчувала нищівне виснаження і ледве могла переступати з ноги на ногу. Мені також було дуже холодно, і я тремтіла», — пригадує дівчина.

Як і мільйони молодих людей, які вперше живуть далеко від дому, Елла звернулася до інтернету за відповідями. Ввівши свої симптоми в онлайн-пошук та інструмент штучного інтелекту, результати заспокоїли її: ймовірно, це був просто ларингіт, легка вірусна інфекція, яка пройде сама по собі.

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Заспокоївшись діагнозом штучного інтелекту, Елла поїхала на сніданок з батьками. Рідні, оцінивши критичність ситуації, закликали негайно звернутися до медиків.

Того вечора онлайн-лікар загальної практики повторив оцінку штучного інтелекту, офіційно поставивши їй діагноз ларингіт. Але здоров’я Елли швидко погіршувалося.

До недільного вечора вона не могла говорити і постійно блювала. До понеділкового ранку вона прокинулася у своїй студентській кімнаті, тремтячи від лихоманки, повністю розгублена та в болісних стражданнях.

«Я сонно зателефонувала мамі на роботу, описуючи нестерпний біль у м’язах ніг. Вона сказала мені негайно їхати до лікарні», — зазначає студентка.

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У медичному закладі лікарі терміново діагностували у пацієнтки сепсис — важку реакцію імунної системи на інфекцію, яка швидко призводить до ураження внутрішніх органів. За словами медиків, рахунок ішов на години, і затримка з госпіталізацією могла коштувати дівчині життя.

«Лікарі сказали, що якби я затримала лікування ще на 12 годин, я могла б померти. Це жахливо», — зазначає Елла.

Як відрізнити сепсис від звичайного похмілля

Фахівці застерігають, що на ранніх стадіях сепсис дійсно легко переплутати з важким похміллям чи застудою. Проте існує низка «червоних прапорців», за наявності яких потрібно негайно звертатися по екстрену медичну допомогу:

Сплутаність свідомості, марення або незв’язне мовлення;

Сильний озноб і нетипово висока температура тіла;

Задишка та дуже прискорене дихання й пульс;

Зміна кольору шкіри: блідість або посиніння

Відсутність сечовиділення протягом 12 годин і більше.

Знайте, що для вас нормально. Онлайн-інструменти знають лише те, що ви друкуєте; вони не знають, що для вас нормально. Якщо ви відчуваєте незвичайну втому або задишку, ваше серцебиття прискорюється у стані спокою або ви відчуваєте серйозне нездужання, негайно зверніться до медичного працівника.

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