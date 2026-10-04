Через атаку на Україну полякам прийшли екстрені попередження: що сталося

Повітряна тривога / © pixabay.com

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У Польщі частина мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводств отримала сповіщення про повітряну загрозу через атаку на Україну. Водночас у повідомленні зазначалося, що небезпека вже минула і загрози для території Польщі немає.

Про це повідомили у польській системі сповіщення RCB.

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«УВАГА! Повітряна атака на Україну завершилася. Загрози для території Польщі немає», — йшлося у повідомленні, яке отримали абоненти.

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Як пояснили в RCB, через повітряну загрозу над Україною систему оповіщення активували, а відповідне попередження передали мобільним операторам для розсилки.

Інформацію також передали Польському радіо, Польському телебаченню TVP та Польському агентству преси PAP, а також поширили у соціальних мережах.

Однак уже під час розсилки стало відомо, що загроза минула. Тому передачу першого повідомлення зупинили та запустили нову розсилку — про завершення небезпеки.

У результаті частина людей могла отримати обидва повідомлення — про загрозу та її скасування. Інші через переривання першої розсилки могли отримати лише сповіщення про те, що небезпека вже минула.

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В RCB пояснили, що така ситуація виникла через швидку зміну обстановки та необхідність надати людям актуальну інформацію про рівень загрози.

Європа посилює готовність до можливих загроз

Раніше ми також писали, що європейські країни посилюють готовність до можливих криз і повітряних загроз.

Зокрема, у Литві запланували масштабну перевірку системи оповіщення населення в межах навчань Vyčio Skliautas-2026: по всій країні мають увімкнути сирени, а жителям — надіслати екстрені повідомлення на телефони.

Подібні перевірки вже проводили й у Німеччині, де тестували сирени, мобільні сповіщення, радіо та систему Cell Broadcast.

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Польща, своєю чергою, готується змінити правила реагування на повітряні об’єкти, що наближаються з боку Росії. Крім того, Польща та Литва розробляють спільний план евакуації цивільного населення через Сувальський коридор на випадок серйозної кризи або військової загрози.

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