Українці в Польщі ризикують втратити 800+: у жовтні можуть забрати виплати

Українські біженці / © Getty Images

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Українські біженці з тимчасовим захистом у Польщі у жовтні можуть втратити право на виплати за програмою 800+. Така неприємність може статися не лише через невиконання вимог щодо проживання, працевлаштування чи навчання дітей, а й через несвоєчасне оновлення персональних даних у реєстрі PESEL.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE.

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Програма 800+ передбачає щомісячну виплату 800 злотих на кожну неповнолітню дитину в родині. Для українців із тимчасовим захистом право на цю допомогу залежить від одночасного виконання низки умов.

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Зокрема, отримувачі повинні мати дійсний статус PESEL UKR, проживати разом із дітьми на території Польщі, мати офіційну роботу, власний бізнес або іншу форму зайнятості та сплачувати податки в країні. Діти також мають відвідувати польський дитячий садок або школу.

Окремою підставою для втрати права на виплати може стати статус тимчасового захисту. За інформацією Фонду соціального страхування Польщі (ZUS), деяким українцям необхідно було актуалізувати персональні дані в реєстрі до 1 вересня 2026 року.

Ті, хто не зробив цього вчасно, могли втратити свій статус UKR. Як пояснювали в ZUS, після цієї дати статус змінюється на NUE, а тимчасовий захист припиняється. Для подальшого легального перебування в Польщі в такому разі необхідно отримати іншу підставу для проживання.

Відповідно, втрата статусу тимчасового захисту може позбавити людину і права на фінансову підтримку за програмою 800+.

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Українцям у Польщі рекомендують перевіряти актуальність своїх даних та індивідуальні обставини, оскільки невиконання хоча б однієї з необхідних умов може вплинути на право отримувати допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі іноземців, які отримують допомогу за програмою «800+», додатково перевіряють через державні реєстри. Зокрема, ZUS з’ясовує, чи справді отримувач проживає у країні, а також перевіряє інформацію про тимчасовий захист і перетин кордону.

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