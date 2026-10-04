Наречений Лесі Нікітюк показав рідкісні фото їхнього підрослого сина та засвітив його обличчя

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

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Наречений української ведучої Лесі Нікітюк — військовий Дмитро Бабчук — потішив прихильників рідкісними кадрами з їхнім однорічним сином Оскаром.

Чоловік опублікував у своєму фотоблогу добірку сімейних світлин, на яких проводить час із хлопчиком вдома та у подорожах. На нових кадрах можна побачити, як підріс Оскар. Щоправда, як і Леся Нікітюк, військовий не показав обличчя сина. Лишень частково засвітив риси обличчя Оскара, закривши очі хлопчика цензурною стрічкою.

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Дмитро Бабчук з сином / © instagram.com/special_my_profession

Дмитро Бабчук з сином / © instagram.com/special_my_profession

Дмитро не став додавати до публікації жодного підпису. Однак навіть без слів кадри викликали теплу реакцію підписників. Користувачі залишили безліч коментарів, у яких захоплювалися батьком і сином. Сама ж Леся Нікітюк також не залишилася осторонь і відреагувала на сімейний допис нареченого емоджі у вигляді обіймів.

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Які милі фото

Копі паст

Боже, як це гарно, та милота зашкалює просто

Судячи зі світлин, Бабчук намагається максимально використовувати час із сином, коли не перебуває на службі. Донедавна військовий також проходив період відновлення після операції на нозі. Наприкінці літа він показувався з лікарняної палати із загіпсованою кінцівкою. Проте однаково обіцяв повернутися на службу щойно стане краще.

Дмитро Бабчук з сином / © instagram.com/special_my_profession

Дмитро Бабчук з сином / © instagram.com/special_my_profession

Нагадаємо, Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук вже декілька років поспіль афішують свої стосунки. У червні минулого року наречені стали батьками. Подейкують, що закохані вже могли офіційно укласти шлюб, хоча поки цю інформацію не підтверджували.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показалася у парному образі з сином і замилувала спільними фото.

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