Яким добривом підживити смородину в жовтні, щоб наступного року отримати рясний урожай

Чим підживити кущі смородини восени / © Фото з відкритих джерел

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Жовтень — вдалий час, щоб подбати про смородину після завершення сезону. Саме зараз варто підготувати кущі до зимівлі, відновити запас поживних речовин у ґрунті та створити умови для активного зростання навесні. Досвідчені садівники радять восени звернути увагу на фосфорно-калійні добрива та добре перепрілий компост. Вони допомагають підтримувати розвиток кореневої системи й загальний стан кущів, від якого залежить майбутнє плодоношення.

Яке добриво найкраще внести під смородину в жовтні

Для дорослого куща смородини можна використати суперфосфат і сульфат калію. У рекомендаціях для садівників часто наводять орієнтовні норми 30–40 г суперфосфату та 20 г сульфату калію на 1 м² пристовбурної зони. Точна кількість залежить від віку куща, родючості ґрунту та інструкції до конкретного добрива.

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Розподіліть гранули по ґрунту під кроною, відступивши від основи куща, і неглибоко розпушіть землю, щоб не пошкодити поверхневе коріння. Якщо ґрунт сухий, спочатку полийте смородину. Не вносьте добрива безпосередньо впритул до пагонів.

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Калій важливий для водного обміну та стійкості рослин до несприятливих умов, а фосфор бере участь у роботі кореневої системи. Водночас додаткове підживлення не завжди потрібне: якщо ґрунт уже забезпечений цими елементами, надлишок добрив не збільшить урожай і може нашкодити рослинам.

Чи можна удобрювати смородину золою та компостом

Якщо ви віддаєте перевагу органічному догляду, використайте зрілий компост або добре перепрілий перегній. Розкладіть навколо куща шар органіки завтовшки приблизно 2–5 см, не притискаючи її до пагонів. Така мульча допоможе зберегти вологу, поліпшити структуру ґрунту та поступово поповнювати його запас органічної речовини.

Деревна зола містить калій і кальцій, але її склад залежить від того, з якої деревини її отримали. Золу можна використовувати помірно, якщо ґрунт не лужний. Не змішуйте її безпосередньо з азотними добривами та не вносьте надмірну кількість: зола підвищує рівень pH ґрунту.

Що не можна робити зі смородиною восени

У жовтні не варто підживлювати смородину великими дозами азотних добрив — наприклад, сечовиною чи свіжим гноєм. Азот стимулює зростання молодих пагонів, які можуть не встигнути визріти до морозів. Свіжий гній також здатний пошкодити коріння.

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Після підживлення приберіть опале хворе листя та пошкоджені гілки. За сухої осені добре полийте кущі перед промерзанням ґрунту. Навесні оцініть стан рослин і за потреби проведіть додаткове підживлення відповідно до родючості землі.

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