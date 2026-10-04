Таємний лист Наполеона розшифрували через 217 років: що виявили у посланні імператора

Наполеон

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Таємничий лист, написаний за часів Наполеона Бонапарта, вдалося розшифрувати вперше за понад два століття. Послання, яке 217 років залишалося нерозгаданим, містило секретний код із цифр, літер та вигаданих символів.

Про це пише dailymail.

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Розшифрувати документ за допомогою штучного інтелекту зміг інженер компанії з кібербезпеки SentinelOne Картер Черч. Для цього він використав модель GPT-6 Astra.

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Що було в загадковому листі

Лист у 1809 році надіслав французькому генералу Огюсту де Мармону пасинок Наполеона — Ежен Богарне, віцекороль Італії. Сам Наполеон перед цим доручив Ежену передати генералу своє послання.

Перший рядок документа був написаний французькою мовою. Далі йшли 24 рядки, заповнені двозначними числами, окремими літерами та спеціально вигаданими символами.

Ключ до цього шифру, який спочатку мав супроводжувати лист, з часом був утрачений. Через це зміст документа понад два століття залишався невідомим.

«Vous avez dû recevoir, Monsieur le Général Marmont, mes lettres des 8, 14 et 20 courant», — йшлося у першому рядку листа, що перекладі означає: «Ви, напевно, отримали, генерале Мармоне, мої листи від 8, 14 і 20 числа цього місяця».

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Решта тексту була зашифрована.

Що вдалося дізнатися

Після розшифрування стало відомо, що лист містив військові накази та детальну інформацію про розташування французьких і союзних військ.

У посланні Наполеон повідомляв Мармону про дислокацію армій у різних районах Європи. Зокрема, йшлося про десятки тисяч солдатів у Баварії, Польщі, Саксонії, поблизу Ульма, Донаувөрта та Аугсбурга.

Окремо Наполеон писав про підготовку Росії до війни з Австрією та рух військ.

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«Росіяни наступають на Австрію, а армія Фріулі сьогодні налічує вісімдесят тисяч людей», — йдеться у розшифрованому листі.

Далі автор пояснював, що австрійські війська опиняться під ударом одразу з кількох напрямків.

«Додайте далматинський корпус, не рахуючи резервів, які всюди формуються в тилу, і ви побачите, що Австрія буде атакована з усіх боків. Вона, відповідно, поспішає назустріч своїй загибелі», — зазначалося у посланні.

Наполеон також закликав Мармона не боятися через ізольоване положення його військ.

«Коли ви отримаєте наказ вирушати, ви не повинні дозволити залякати себе кількома військами або натовпом наброду», — йшлося в листі.

Як ШІ розгадав шифр

За словами Картера Черча, GPT-6 Astra витратила близько шести годин на роботу з документом. ШІ мав не просто розшифрувати текст, а спочатку опрацювати зображення оригінального листа.

Дослідник зазначив, що модель розділила зображення розміром 1202 на 1836 пікселів на рядки, розпізнала символи та визначила, які з приблизно 175 рукописних знаків насправді були однаковими.

Після цього система перейшла безпосередньо до дешифрування.

Черч наголосив, що сам шифр не був надзвичайно складним. За його словами, фахівці з криптографії також могли б його розгадати, однак на ручну транскрипцію, каталогізацію символів, переклад і дешифрування знадобилося б значно більше часу.

«Сам шифр не складний, і криптографи могли б легко його розгадати, маючи достатньо часу та сил. Але робота з транскрипції, каталогізації, перекладу, а потім дешифрування є складною і потребує знань із кількох дисциплін», — пояснив дослідник.

За його словами, використання ШІ може допомогти розібрати велику кількість подібних історичних загадок, які досі залишаються без уваги через брак часу у вузькопрофільних спеціалістів.

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