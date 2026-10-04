Який вигляд мають гуртожитки у Європі: українка показала кімнату для студентів

Студенти / © unsplash.com

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На початку жовтня у більшості країн Європи стартує навчальний рік в університетах. Українка Оксана Солук вирішила показати, як виглядає студентське житло за кордоном, і продемонструвала кімнату, до якої на початку навчального року поселився її син.

Про це жінка написала у Facebook.

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За словами Оксани, раніше вона вже розповідала про гуртожитки в Україні та за її межами, однак переважно показувала їх на фото. Цього разу жінка мала можливість особисто приїхати до сина та показати його кімнату.

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Студентське помешкання розраховане на двох людей, однак є варіанти поселення від однієї до трьох осіб.

Що є у кімнаті

У кімнаті є кухня, обладнана всім необхідним для приготування їжі, а також окремий санвузол із душем. Для студентів передбачені два ліжка з постільною білизною та рушниками, робочі місця з лампами, полички та інші необхідні речі.

Українка зазначає, що цього разу хотіла не просто розповісти про умови проживання, а показати їх на власні очі.

«На мою думку, кращим бонусом плюсом ідуть ось такі краєвиди», — написала вона.

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Раніше українка з Житомира Юліана показала умови проживання у таборі для біженців в Аугсбурзі, де опинилася разом із дітьми. Вона заявила, що не радить родинам із маленькими дітьми їхати саме до цього центру, а своїми враженнями поділилася у Threads. Публікація викликала бурхливу дискусію: одні користувачі дорікали жінці за невдоволення безкоштовним житлом, інші підтримали її та порадили шукати інші варіанти поселення. Українка пояснила, що хотіла лише поділитися власним досвідом, аби інші родини могли врахувати його під час вибору місця проживання.

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