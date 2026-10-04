РФ терміново посилює захист Кримського мосту: у Мережі показали нові укріплення

Кримський міст / © Associated Press

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Російські військові посилили захист Кримського мосту та перетворили підступи до нього на багаторівневу оборонну зону. Окупанти вибудовують кілька ліній захисту від українських надводних і підводних безекіпажних катерів.

Про це повідомляє аналітичний канал Exilenova+.

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Основна мета таких заходів — прикрити найбільш вразливі елементи переправи від можливих атак. Акваторію навколо мосту додатково патрулюють кораблі ФСБ РФ.

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Дата публікації 16:54, 04.10.26 Кількість переглядів 2 Росія посилила захист Кримського мосту від можливих атак

За даними партизанського руху «АТЕШ», командування ЧФ РФ наказало суттєво збільшити частоту патрулювань у Чорному морі та активізувати тренування з відбиття атак із моря.

Військовим також доручили відпрацьовувати взаємодію операторів безпілотників, підрозділів ППО та РЕБ і екіпажів патрульних катерів.

В «АТЕШ» стверджували, що російське командування очікує активізації Сил оборони України напередодні 8 жовтня — річниці удару по Кримському мосту.

«На флоті побоюються, що до цієї дати можуть бути присвячені нові масштабні атаки», — повідомляли партизани.

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За їхньою версією, йдеться не лише про можливий удар по самому мосту, а й про атаки на кораблі Чорноморського флоту, логістичні маршрути та судна так званого «тіньового флоту».

На тлі цього політолог Вадим Денисенко раніше висловлював думку, що російські удари по мостах у Києві можуть свідчити про зміну тактики РФ. За його припущенням, Москва усвідомлює можливість нових ударів України по Кримському мосту.

РФ посилила удари по мостах Києва

Посилення захисту Кримського мосту відбувається на тлі серії російських ударів по мостах у Києві. 4 жовтня РФ знову атакувала Північний міст реактивним дроном. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про влучання у дорожнє полотно.

Напередодні, 3 жовтня, Північний міст уже зазнав удару, внаслідок якого були пошкоджені дорожнє покриття та контактна тролейбусна мережа. Крім того, 1–2 жовтня російські війська кілька разів атакували Південний міст, після чого рух ним був обмежений.

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В ISW серію ударів по мостовій інфраструктурі пов’язували з ширшою повітряною кампанією РФ, метою якої може бути поступове пошкодження транспортних артерій, ускладнення логістики та дезорганізація цивільного життя.

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