У Бєлгороді палає після вибухів: у Мережі з’явилися перші відео

Вибухи у Бєлгороді / © із соцмереж

Реклама

У російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. Після цього в місті спалахнули автомобілі.

Про це повідомляє аналітичний канал Exilenova+.

Реклама

За попередньою інформацією, російська протиповітряна оборона намагалася збивати безпілотники. Ймовірно, уламки або збиті дрони впали на припарковані автомобілі, після чого виникла пожежа.

Реклама

У Мережі з’являються кадри з місця події, на яких видно вогонь і дим.

Дата публікації 22:24, 03.10.26 Кількість переглядів 21 У Бєлгороді пролунали вибухи - після роботи ППО загорілися автомобілі

Інформація про можливі пошкодження та постраждалих наразі уточнюється.

Україна б’є по об’єктах російської воєнної машини

Нагадаємо, українські військові продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують роботу російської армії. Зокрема, ЗСУ уразили позиції розрахунків ракетних комплексів «Іскандер» у Брянській області РФ.

Про це повідомляв президент Володимир Зеленський. За його словами, тієї ж ночі російські війська атакували житлові будинки, залізницю та енергетичну інфраструктуру в різних регіонах України.

Реклама

Вранці російський «Шахед» також влучив у Північний міст у Києві, а в Чорноморську дрон атакував судно.

Крім того, 3 жовтня вибухи пролунали у Московській області. Повідомлялося про роботу російської ППО по повітряних цілях.

Новини партнерів

Новини партнерів