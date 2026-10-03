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- Війна
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У Бєлгороді палає після вибухів: у Мережі з’явилися перші відео
У Бєлгороді пролунала серія вибухів, після чого в місті загорілися автомобілі.
У російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. Після цього в місті спалахнули автомобілі.
Про це повідомляє аналітичний канал Exilenova+.
За попередньою інформацією, російська протиповітряна оборона намагалася збивати безпілотники. Ймовірно, уламки або збиті дрони впали на припарковані автомобілі, після чого виникла пожежа.
У Мережі з’являються кадри з місця події, на яких видно вогонь і дим.
Інформація про можливі пошкодження та постраждалих наразі уточнюється.
Україна б’є по об’єктах російської воєнної машини
Нагадаємо, українські військові продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують роботу російської армії. Зокрема, ЗСУ уразили позиції розрахунків ракетних комплексів «Іскандер» у Брянській області РФ.
Про це повідомляв президент Володимир Зеленський. За його словами, тієї ж ночі російські війська атакували житлові будинки, залізницю та енергетичну інфраструктуру в різних регіонах України.
Вранці російський «Шахед» також влучив у Північний міст у Києві, а в Чорноморську дрон атакував судно.
Крім того, 3 жовтня вибухи пролунали у Московській області. Повідомлялося про роботу російської ППО по повітряних цілях.