Росія може розірвати Київ навпіл: у NYT попередили про «кошмар» для столиці

Міст у Києві

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Росія додала до переліку цілей для систематичних атак мости Києва. Лише за останні три дні по мостових переходах столиці було завдано шість ударів, а подальші атаки можуть серйозно порушити сполучення між двома берегами Дніпра.

Про це пише The New York Times.

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У четвер три російські безпілотники вдарили по Південному мосту, наступного дня його атакували ще двічі. У суботу вранці під удар потрапив уже Північний міст.

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Самі споруди встояли, однак пошкодження та загроза повторних атак змусили владу обмежувати або повністю зупиняти рух п'ятьма із шести автомобільних мостів Києва.

Для столиці це особливо серйозна проблема. Близько мільйона людей живуть на лівому березі, тоді як значна частина державних установ і підприємств розташована на правому. Щодня величезна кількість людей перетинає Дніпро дорогою на роботу та додому.

Після останніх атак тимчасово перекривали Північний міст, обмежували рух автомобілів і метро через Південний, а також вводили обмеження ще на трьох мостах.

Перший удар по Південному мосту стався саме тоді, коли ним рухався потяг метро. Люди не постраждали, проте рух довелося зупинити. Наступного дня міст атакували знову.

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Чому закриття мостів може стати «кошмаром» для Києва

Повністю зруйнувати великі бетонні мостові конструкції одним або кількома ударами складно. Однак повторні атаки можуть пошкоджувати несучі елементи й змусити владу надовго закривати переходи через ризик обвалення.

Саме такий сценарій, за оцінкою NYT, здатен перетворитися на «логістичний кошмар» не лише для Києва, а й для країни. Через столичні мости перевозять продукти, обладнання та інші вантажі між берегами Дніпра.

Альтернативних маршрутів небагато. На північ від столиці є лише один автомобільний перехід через Дніпро, а найближчий міст на південь розташований приблизно за 140 км від Києва — це близько 2,5 години дороги. Використання інших переходів означатиме ще довші об'їзди.

Атаки на мости відбуваються на тлі ширшої російської кампанії проти української інфраструктури. Останніми тижнями РФ також б'є по складах, залізниці, дата-центрах, медичних складах і металургійних підприємствах. Паралельно тривають удари по енергетичній системі, які, як очікується, можуть посилитися взимку.

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Українські посадовці та військові експерти вважають, що метою таких атак є не лише завдання економічних збитків, а й максимальне ускладнення повсякденного життя українців.

«Ворог руйнує Київ. Більше не можна вдавати, що ми можемо жити так, як жили в мирний час», — заявив мер столиці Віталій Кличко.

NYT зазначає, що Київ стає вразливішим через дефіцит засобів протиповітряної оборони на тлі збільшення російського арсеналу ударних засобів. Постійні дронові атаки та майже безперервні повітряні тривоги вже змінюють звичне життя столиці, а удари по мостах можуть додати до цього ще й серйозну транспортну та логістичну проблему.

Росія атакує міст у Києві: чим це загрожує

3 жовтня російський безпілотник вдарив по Північному мосту у Києві. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Одному з них допомогу надали на місці, другого госпіталізували, після чого перевели на амбулаторне лікування.

Це стало продовженням серії російських ударів по мостах столиці. До цього під повторними атаками опинився Південний міст: російські дрони кілька разів влучали у переправу, через що пошкоджень зазнали дорожнє полотно, відбійники, захисні конструкції та, за попередніми даними, окремі елементи мосту. Рух автомобілів і метро доводилося тимчасово зупиняти.

Фахівці водночас наголошують, що кількох ударів безпілотниками недостатньо, щоб зруйнувати таку масивну споруду. Президент «АОПА Україна» Геннадій Хазан зазначав, що бойова частина реактивного дрона може містити близько 50 кг вибухівки, чого замало для критичного руйнування мосту.

Небезпека зростає, якщо атаки стають систематичними. Транспортний експерт Дмитро Беспалов пояснював, що кожен міст має вразливі вузли. Якщо противник цілеспрямовано й неодноразово уражатиме саме такі елементи, це може призвести до втрати тримальної здатності окремих конструкцій, а в гіршому випадку — створити загрозу для всієї споруди.

Саме тому навіть без повного руйнування повторні атаки можуть змушувати владу надовго перекривати мости для перевірки та ремонту, що здатне суттєво ускладнити сполучення між берегами Дніпра.

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