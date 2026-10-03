Реактивні дрони атакують мости Києва: експерт пояснив, чи є загроза руйнування

Південний міст Києва під атаками Росії / © Getty Images

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Два-три удари БпЛА не можуть суттєво вплинути на функціональний стан мосту. Інша справа, якщо атаки будуть систематичними і будуть використані сотні дронів чи десятки ракет. Удари по мостах у Києві поки мають переважно психологічний ефект.

Про це сказав в етері «Київ24» президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків «АОПА Україна» Геннадій Хазан.



«Бойова частина такого безпілотника може містити до 50 кг вибухової речовини, чого недостатньо для значного руйнування потужної мостової конструкції. Цю загрозу варто оцінювати саме як крилату ракету, а не звичайний дрон», — пояснив він.

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Удари по мостах у Києві — що відомо

Повідомлення про перше від початку повномасштабного вторгнення влучання російського дрона в київський міст через Дніпро надійшло близько опівдня 1 жовтня.

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Міський голова Віталій Кличко заявив, що зафіксовано два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту. В цей момент перегоном рухався поїзд метро.

Серйозних пошкоджень вдалося уникнути, повідомила київська влада.

Ввечері в середу очільник столиці повідомив про ще одну атаку на міст. Безпілотник, з його слів, пошкодив дорожнє полотно.

Однак згодом він написав, що наслідки значніші: пошкоджені опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.

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Ще один удар прийшовся на ранок 2 жовтня. Близько 5:00 російський БпЛА влучив в Південний міст, пошкодивши огородження мосту, відбійник і конструкції метропроїзду. Рух метро та іншого транспорту через міст зупинили. Також влада обмежила рух на ще двох столичних мостах, які давно визнані аварійними, а саме на мосту Метро і мосту Патона.

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