РФ перейшла «червону лінію»: атака на Південний міст змінила правила гри — політолог

Південний міст в Києві / © Texty.org.ua

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Удар по Південному мосту в Києві може свідчити про зміну російської тактики та фактичний вихід за одну з негласних «червоних ліній» війни.

Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

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За його словами, останнім часом нібито діяло неформальне правило: Україна не завдає ударів по Кримському мосту, а Росія — по мостах через Дніпро.

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«Сьогодні ця домовленість порушена», — заявив Денисенко.

Він припускає, що Москва могла змінити підхід через появу реактивних «Шахедів». На думку політолога, Росія може перевіряти, чи здатні такі дрони серією точкових ударів завдати мосту достатніх пошкоджень, щоб тимчасово вивести його з експлуатації.

«Міст — доволі сильна конструкція, і одним ударом його не знести. Але цілеспрямовані удари в одну точку, в теорії, можуть мати ефект. Зараз росіяни розпочали цей "експеримент"», — зазначив він.

Що це може означати для Кримського мосту

Денисенко вважає, що Кремль усвідомлює можливість відповіді України ударами по Кримському мосту. Водночас, на його думку, цей об’єкт уже не має для російської влади такого символічного значення, як на початку повномасштабної війни.

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Політолог також припускає, що Москва розраховує на стриманість України через позицію Вашингтона щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

За його словами, у цій ситуації Києву варто посилювати переговорний тиск на США та домагатися, щоб Вашингтон впливав на Росію.

Окремо Денисенко звернув увагу на дату атаки. На його думку, удар по мосту саме у День захисників і захисниць України міг бути обраний російською стороною навмисно.

Що відомо про атаку на Південний міст

1 жовтня російські безпілотники атакували Південний міст у Києві в момент, коли ним рухався потяг метро. За даними міської влади, зафіксували два влучання БпЛА поблизу опорної частини мосту.

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Через вибухову хвилю до салону потяга через вентиляцію потрапив пил. Пасажири та машиніст не постраждали. Після атаки рух метро та наземного громадського транспорту через міст тимчасово зупинили для перевірки конструкцій.

Згодом фахівці «Київавтошляхмосту» не виявили критичних пошкоджень споруди, тому рух автобусів №22 та №91 відновили за звичайними маршрутами.

Водночас перевірка конструкцій метрополітену продовжилася, тому поїзди зеленої лінії через Південний міст поки не курсували. Рух метро організували окремо на ділянках «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний хутір».

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