Вагітна Ірина Федишин замилувала фото з мамою-красунею і здивувала їхньою неймовірною схожістю

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин замилувала новим фото з мамою-красунею, на якому приголомшила їхньою неймовірною схожістю.

Знімком із рідною людиною артистка поділилась в Instagram. Як виявилося, на цей допис була вагома причина. Річ у тім, що мама Ірини Федишин 30 вересня святкувала день народження. Тож, співачка адресувала їй публічне привітання.

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Виконавиця показала свіже фото з мамою, а також написала їй ніжні та приємні слова. Співачка зазначила, що неабияк її любить. Також знаменитість подякувала мамі за турботу, родинне тепло, затишок, цінні поради та найголовніше — любов. Ірина Федишин побажала близькій людині здоров’я, щасливих і довгих літ життя, а також втілення всіх бажань та цілей.

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Ірина Федишин із мамою / © instagram.com/irynafedyshyn

«Дорога матусю, вітаємо вас з днем народження! Ви знаєте, як сильно ми вас любимо, бо такої мами нема ніде. Завжди поруч, завжди стільки турботи і тепла для внуків і для нас! А тепер ще й внучка у дорозі! Завжди мудрі поради і стільки родинного затишку, який ви створюєте і огортаєте ним усіх навколо. Дякуємо вам за безмежну любов і ваше велике серце. Просимо у Бога міцного здоров’я для вас, щасливих і довгих років життя! Нехай усе задумане збувається! Дуже вас любимо і цінуємо. Ви в нас найкраща», — звернулась до мами артистка.

Нагадаємо, зараз Ірина Федишин вагітна третьою дитиною. Виконавиця вже розсекретила, що в неї народиться дівчинка. Нещодавно чоловік артистки довів до мурах зверненням до майбутньої доньки.

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