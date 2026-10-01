Риби, які вміють ходити: що відомо про найдивніших мешканців водойм

Субтропічна риба муловий стрибун / © Вікіпедія

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Деякі види риб здатні не лише плавати, а й буквально «ходити» — щоправда, переважно вони пересуваються таким способом не суходолом, а по дну водойм.

Про незвичайні способи пересування риб розповідає видання Discover Wildlife.

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Одним із прикладів є донні жаб’ячі риби, які використовують грудні плавці, щоб пересуватися по морському дну в пошуках здобичі. Схожий спосіб руху мають еполетні акули: за допомогою грудних і черевних плавців вони можуть «перетягувати» своє тіло між кам’янистими басейнами.

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Здатність пересуватися за допомогою плавців мають і деякі прісноводні риби. Дводишні риби використовують для цього довгі м’ясисті плавці, хоча на суші їхні рухи більше нагадують повзання.

Мулові стрибуни також здатні пересуватися поза водою. Їхні грудні плавці мають своєрідний суглобоподібний вигин, який разом із рухами хвоста дозволяє рибам пересуватися по мулистих ділянках естуаріїв.

Однак особливо незвичайний спосіб пересування мають печерні риби-ангели, які мешкають у тропічних лісах Таїланду. Вони належать до небагатьох риб, у яких між тазовими плавцями та хребтом існує кісткове з’єднання.

У поєднанні з потужними м’язами ця особливість дозволяє рибам використовувати плавці як своєрідні кінцівки. Вони можуть пересуватися по поверхні печер і навіть підніматися водоспадами, нагадуючи за характером рухів деяких земноводних.

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Тож хоча риби асоціюються передусім із плаванням, у природі існує ціла низка видів, які пристосувалися до пересування по дну за допомогою плавців. Їхні способи руху настільки відрізняються, що в широкому сенсі їх можна назвати своєрідною «ходьбою» риб.

Нагадаємо, завдяки фрагментам скам’янілостей і сучасним технологіям цифрової реконструкції науковцям вдалося відтворити зовнішність одного з найдавніших представників нашого виду.

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