Який вигляд мали люди 315 тисяч років тому: науковці відтворили обличчя

Який вигляд мали перші люди

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Це схоже на зустріч із давно втраченим родичем — за 315 тисяч років після останньої зустрічі. Завдяки фрагментам скам’янілостей і сучасним технологіям цифрової реконструкції науковцям вдалося відтворити зовнішність одного з найдавніших представників нашого виду.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Перше обличчя людства: науковці відтворили вигляд предка людини, який жив 315 тисяч років тому

На отриманому портреті, який вважають найстарішим відомим зображенням Homo sapiens, постає темношкірий чоловік із довгим чорним волоссям, густою бородою, глибоко посадженими очима, широким носом і повними губами.

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Реконструкцію виконали на основі решток, виявлених гірником під час видобутку корисних копалин на локації Джебель-Ірхуд у Марокко. Свого часу ця знахідка змусила переглянути історію людської еволюції, довівши, що Homo sapiens виникли щонайменше на 100 тисяч років раніше, ніж вважалося до того.

Нинішнє ж досягнення проливає світло на те, як саме виглядали наші предки на початках свого існування.

«На археологічній пам’ятці Джебель-Ірхуд виявлено найдавніші рештки, що належать до виду Homo sapiens; їхній вік оцінюють приблизно у 315 000 років», — йдеться у статті дослідників, опублікованій у журналі Heritage.

Коли череп уперше викопали у 1960-х роках, археологи помилково віднесли його до неандертальців і оцінили вік орієнтовно у 40 тисяч років. Проте 2017 року дослідники встановили справжні дані: рештки належать саме Homo sapiens, а їхній вік сягає близько 315 тисяч років.

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Щоб відновити обличчя, автори роботи поєднали скани, фотографії та відеозаписи фрагмента черепа зі скам’янілостями щелепної кістки та зубів, знайдених неподалік. Це дозволило створити деталізовану тривимірну модель. За основу взяли анатомічний шаблон сучасної людини, який цифровим способом підігнали під форму викопного черепа, після чого наростили розраховані шари м’язів, жиру та шкіри.

У результаті фахівці підготували два варіанти зображення. Перший — суворо науковий у відтінках сірого, що чітко демонструє внутрішню анатомію кісток. Другий — реалістичний кольоровий портрет зі шкірою, волоссям та бородою, який дає змогу наочно уявити один із найдавніших образів людства.

Дослідження очолив бразильський експерт із 3D-реконструкції Сісеро Мораес. Водночас команда звернула увагу, що створення художності на деталізованому портреті вимагало певного рівня припущень. Такі риси, як колір шкіри, освітлення, зачіска чи рослинність на обличчі, неможливо встановити за рештками кісток.

Для їхнього відтворення автори спиралися на антропологічні дані про давні та сучасні популяції людей, відтворивши ймовірний вигляд жителя Північної Африки тих часів.

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Окрім того, автори застерегли, що цифрові моделі не передають точну зовнішність конкретної особистості, оскільки для завершення реконструкції черепа використовували фрагменти решток, які, найімовірніше, належали кільком різним індивідам.

Найдавніші предки людини мали чотири ока

Нагадаємо, рідкісні скам’янілості віком 518 мільйонів років, знайдені на півдні Китаю в Ченцзянському заповіднику, довели, що найдавніші відомі хребетні предки людини мали чотири ока. Міжнародна група науковців дослідила безщелепних риб за допомогою мікроскопії та хімічного аналізу.

Вона виявила, крім двох великих бічних очей, ще одну повноцінну меншу пару зорових органів у центрі голови. Вони мали світлочутливі пігменти й лінзи, що допомагали забезпечувати ширший огляд і уникати хижаків у кембрійських океанах.

Науковці зазначають, що це відкриття змінює уявлення про ранню еволюцію хребетних. У багатьох сучасних рептилій та амфібій ця додаткова пара збереглася як «третє» око, тоді як у людей вона еволюціонувала в шишкоподібну залозу, яка зараз регулює цикли сну та виробляє мелатонін.

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