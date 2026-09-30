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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Відключення світла у Києві та трьох областях: яка ситуація в енергосистемі

У Києві та областях аварійно відключають електроенергію. Все про ситуацію на вечір 30 вересня.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Відключення світла у Києві та трьох областях: яка ситуація в енергосистемі

Відключення світла / © ТСН

В Україні ввечері 30 вересня запровадили аварійні відключення електроенергії у Києві та трьох областях. Причиною стали численні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Міненерго.

Аварійні обмеження діють у Києві, Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці працюють над тим, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання.

Коли саме скасують аварійні відключення, наразі не повідомляється. Обмеження мають припинити після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Споживачам радять стежити за актуальною інформацією про відключення на офіційних ресурсах оператора системи розподілу у своєму регіоні.

Відключення світла в Україні — що відомо

Нагадаємо, на Житомирщині після російських ударів 30 вересня запровадили аварійні відключення електроенергії, а через перебої з електропостачанням в обласному центрі виникли проблеми з роботою систем водопостачання та водовідведення.

Після російських обстрілів енергетичної інфраструктури вранці 30 вересня зафіксували нові відключення світла у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у столиці.

Киян попередили про екстрені відключення світла в ДТЕК. За словами енергетиків, графіки не діють.

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