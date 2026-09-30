- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 357
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 30 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Європейська валюта продовжує втрачати в ціні.
НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 30 вересня. Вартість долара залишилася без змін, тоді як євро здешевшало на 10 копійок.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,8
Курс євро
1 євро — 50,9 (-10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,6.
Нагадаємо, за прогнозами економістів, у жовтні 2026 року в Україні через проблеми із зовнішнім фінансуванням і дефіцит торгівлі курс долара на міжбанку підніметься до 45,10-45,95 грн, готівковий долар сягатиме 45,5-46 грн, а євро — 51-51,5 грн. Очікується також зниження середніх зарплат нижче 31 000 — 32 000 грн через зупинку металургії, гірничої галузі та скорочення в ритейлі. Водночас ціни на пальне через світову волатильність і нафтові шоки продовжать рости.