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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 30 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Європейська валюта продовжує втрачати в ціні.

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Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Долари і євро

Долари і євро / © УНІАН

НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 30 вересня. Вартість долара залишилася без змін, тоді як євро здешевшало на 10 копійок.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

1 долар США — 44,8

Курс євро

1 євро — 50,9 (-10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,6.

Нагадаємо, за прогнозами економістів, у жовтні 2026 року в Україні через проблеми із зовнішнім фінансуванням і дефіцит торгівлі курс долара на міжбанку підніметься до 45,10-45,95 грн, готівковий долар сягатиме 45,5-46 грн, а євро — 51-51,5 грн. Очікується також зниження середніх зарплат нижче 31 000 — 32 000 грн через зупинку металургії, гірничої галузі та скорочення в ритейлі. Водночас ціни на пальне через світову волатильність і нафтові шоки продовжать рости.

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