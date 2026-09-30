Армія РФ зазнає наймасштабніших втрат від 2022 року: розвідка Британії ошелешила цифрами

Втрати російської армії / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Російська армія оновила історичний антирекорд за кількістю добових втрат на фронті. Британська розвідка назвала головну причину такого різкого зростання кількості загиблих і поранених окупантів.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії.

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28 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 2090 втрат російської армії за добу. Йдеться про загиблих і поранених військовослужбовців. Це стало найвищим добовим показником втрат РФ від початку повномасштабної війни.

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До цього 2024 року тричі фіксувалися добові втрати російських військ, які перевищували 2000 осіб. Ще один високий показник — 1960 втрат — зафіксували 16 вересня 2026 року.

Британська розвідка пов’язує збереження високого рівня втрат із продовженням Росією інтенсивних бойових дій на окремих напрямках фронту.

«Рівень втрат залишається високим із літа, що, ймовірно, пов’язано зі збереженням Росією високої інтенсивності бойових дій у районі „поясу фортець“, особливо поблизу українського укріпленого району Добропілля», — йдеться в заяві британської розвідки.

До слова, 27 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Сили оборони знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими, маючи важливі успіхи на Лиманському напрямку в межах операції «Вівальді». Найінтенсивніші бої також тривають на Покровському та Костянтинівському напрямках.

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