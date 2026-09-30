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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Дві країни НАТО екстрено підняли винищувачі через загрозу з РФ — перші деталі

У Польщі піднято військову авіацію, а також наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційну розвідку приведені у стан готовності.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Винищувачі НАТО

Винищувачі НАТО / © Associated Press

Польща та Румунія, які входять до блоку НАТО, у середу, 30 вересня, підняли у повітря винищувачі для патрулювання та захисту кордонів на тлі масованої російської атаки по Україні.

Про це повідомляють Оперативне командування Збройних Сил Польщі та Міністерство національної оборони.

Польща підняла в небо військову авіацію

У Польщі через російські удари по Україні активували необхідні сили та засоби для захисту повітряного простору. Зокрема, в повітря було піднято військову авіацію.

Також наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційна розвідка були приведені у стан готовності.

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що ці заходи мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки польського повітряного простору, передусім у районах поблизу територій, які могли опинитися під загрозою.

Польські військові продовжували стежити за ситуацією та залишали сили й засоби готовими до негайного реагування.

У Румунії підняли два F-18

Тим часом у ніч проти 30 вересня румунські радари виявили повітряну ціль, яка рухалася на схід від Ізмаїла, на території України, поблизу річкового кордону з Румунією.

Для моніторингу ситуації з румунської авіабази підняли два винищувачі F-18 Повітряних сил Іспанії, які залучені до посиленої місії повітряного патрулювання НАТО.

Через можливу загрозу у північній частині повіту Тулча оголосили тривогу, а жителям надали рекомендації щодо укриття.

Водночас Міністерство оборони Румунії наголосило: порушення національного повітряного простору не зафіксували. Після моніторингу ситуації загрозу для румунського повітряного простору не підтвердили, а повітряну тривогу скасували.

Таким чином, винищувачі Іспанії, які перебувають у Румунії в межах посиленої місії повітряної поліції НАТО, були залучені для спостереження за ситуацією біля кордону з Україною.

Атака РФ по Україні 30 вересня — останні новини

Нагадаємо, зрання Росія атакувала Київ та західні області. Вибухи пролунали у столиці, Рівному та Луцьку. Перші вибухи пролунали близько 7-ї ранку. Найімовірніше, Росія застосувала по Україні нові реактивні дрони «Герань».

Також вибухи лунали у столиці вночі. Росія випустила по столиці балістичні ракети. Внаслідок російського обстрілу у чотирьох районах Києва сталися пожежі та руйнування, є загиблі і постраждалі.

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