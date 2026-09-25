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Країна НАТО підняла винищувачі F-16 через небезпеку з повітря: що сталося
Радари сусідньої з Україною держави зафіксували невідому повітряну ціль поблизу кордону.
У Румунії 25 вересня терміново підняли в повітря винищувачі F-16 через виявлену на радарах повітряну ціль. Мешканців прикордонних повітів попередили про небезпеку.
Про це повідомило Міністерства національної оборони Румунії.
У Румунії вранці радіолокаційна система Міноборони зафіксувала повітряну ціль приблизно за 20 км на схід від Галаца.
Для контролю ситуації в повітря підняли два винищувачі F-16 ВПС Румунії. Вони перебували на бойовому чергуванні в межах місії повітряної поліції на авіабазі №86 у Борчі.
Національний військовий командний центр поінформував Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій про необхідність оповіщення жителів східної частини повіту Галац і північної частини повіту Тулча. О 03:27 населення отримало повідомлення через систему RO-Alert.
Повітряну тривогу в цих районах скасували о 04:14.
Водночас у Міноборони Румунії зазначили, що фактів проникнення цілі до повітряного простору країни не зафіксовано.
Нагадаємо, 21 вересня у Румунії також оголошували повітряну тривогу через повітряну ціль, зафіксовану приблизно за 12 км від кордону. Жителям повіту Тулча надіслали сповіщення RO-Alert, а в небо для моніторингу підняли два винищувачі F-16. Порушень повітряного простору Румунії зафіксовано не було.
24 вересня Польща та Румунія екстрено підняли винищувачі через російські удари по Україні. Так, Польща мобілізувала авіацію, перевівши ППО та радіолокаційні системи у готовність задля безпеки свого повітряного простору. А Румунія піднімала іспанські винищувачі F-18 через безпілотники біля українського кордону неподалік Кілії-Веке. Вторгнення до повітряного простору країн не зафіксовано.