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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Країна НАТО підняла винищувачі F-16 через небезпеку з повітря: що сталося

Радари сусідньої з Україною держави зафіксували невідому повітряну ціль поблизу кордону.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Винищувачі F-16

Винищувачі F-16 / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Румунії 25 вересня терміново підняли в повітря винищувачі F-16 через виявлену на радарах повітряну ціль. Мешканців прикордонних повітів попередили про небезпеку.

Про це повідомило Міністерства національної оборони Румунії.

У Румунії вранці радіолокаційна система Міноборони зафіксувала повітряну ціль приблизно за 20 км на схід від Галаца.

Для контролю ситуації в повітря підняли два винищувачі F-16 ВПС Румунії. Вони перебували на бойовому чергуванні в межах місії повітряної поліції на авіабазі №86 у Борчі.

Національний військовий командний центр поінформував Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій про необхідність оповіщення жителів східної частини повіту Галац і північної частини повіту Тулча. О 03:27 населення отримало повідомлення через систему RO-Alert.

Повітряну тривогу в цих районах скасували о 04:14.

Водночас у Міноборони Румунії зазначили, що фактів проникнення цілі до повітряного простору країни не зафіксовано.

Нагадаємо, 21 вересня у Румунії також оголошували повітряну тривогу через повітряну ціль, зафіксовану приблизно за 12 км від кордону. Жителям повіту Тулча надіслали сповіщення RO-Alert, а в небо для моніторингу підняли два винищувачі F-16. Порушень повітряного простору Румунії зафіксовано не було.

24 вересня Польща та Румунія екстрено підняли винищувачі через російські удари по Україні. Так, Польща мобілізувала авіацію, перевівши ППО та радіолокаційні системи у готовність задля безпеки свого повітряного простору. А Румунія піднімала іспанські винищувачі F-18 через безпілотники біля українського кордону неподалік Кілії-Веке. Вторгнення до повітряного простору країн не зафіксовано.

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