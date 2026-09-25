Угорщина різко змінила тон щодо України: після відмови від C8 Будапешт зробив нову заяву

Прапори Угорщини і України. / © УНІАН

Реклама

Непорозуміння, що виникли між Угорщиною та Україною останніми днями, зокрема щодо «Карпатської вісімки» (C8), вирішено.

Про це заявила очільниця угорського МЗС Аніта Орбан в інтерв’ю Index.

Реклама

За її словами, що під час тижня Генасамблеї ООН вона, а також представники України, зокрема міністр закордонних справ Андрій Сибіга провели низку зустрічей і їм вдалося владнати всі непорозуміння щодо C8. За її словами, деякі обговорення відбувалися за лаштунками.

Реклама

Орбан не виключила можливості того, що Угорщина може стати членом Карпатської вісімки в майбутньому. Адже Будапешт «радий брати участь у будь-якій регіональній співпраці і двосторонній співпраці, яка служить інтересам Угорщини». Втім, наголосила вона, це вимагає попереднього діалогу та відповідної підготовки.

Водночас вона наголосила, що питання створення на території Угорщини стратегічних потужностей для зберігання палива і нафтопродуктів для України досі актуальне. Будапешт відмовляється від реалізації цього проєкту на своїй території, попри раніше підписаний меморандум між українським «Нафтогазом» та угорською компанією MOL.

Угорська міністерка також заявила, що позитивних зрушень у питанні прав угорської меншини на Закарпатті можна очікувати не пізніше жовтня. Саме тоді відповідний законопроєкт мають винести на розгляд Верховної Ради України.

Щодо питання дипломатичних відносин з Росією, Аніта Орбан заявила, що жодної офіційної зустрічі в Нью-Йорку не відбулося, але щоденні контакти через московське посольство відбуваються «як завжди».

Реклама

Відмова Угорщини від C8 — що відомо

Президент Володимир Зеленський повідомив 18 вересня про створення C8. Новий формат мав об’єднати держави Карпатського макрорегіону: Україну, Австрію, Польщу, Румунію, Сербію, Словаччину, Угорщину та Чехію. Втім, Будапешт відмовився від участі у «Карпатскій вісімці».

Водночас прем’єр-міністр Петер Мадяр порівняв «Карпатську вісімку» із сільським футболом. З його слів, додавати його країну до міжнародних ініціатив без її згоди — неприйнятно.

На тлі цього прем’єр також заявив, що вважає загрозою будівництво сховищ української нафти в Угорщині. Він категорично наголосив, що доки при владі перебуває уряд «Тиси», поява таких нафтосховищ на території Угорщини неможлива.

Новини партнерів

Новини партнерів