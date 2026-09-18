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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
2 хв

День ангела 25 вересня: кого та як вітати з іменинами

25 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 25 вересня

Який день ангела 25 вересня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 25 вересня

25 вересня 2026 року привітайте з іменинами Германа, Євгена, Максима, Миколу, Олександра, Остапа, Павла, Романа, Сергія.

Герман — латинське походження, означає «рідний». В дитинстві самостійний, не зважає на думку інших. В дорослому віці стає марнославним, амбітним.

Євген — давньогрецьке ім’я, перекладається як «благородний». В дитинстві спокійний, повільний. В дорослому віці стає шляхетним, добродушним.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як «найвеличніший». В дитинстві веселий, позитивний. В дорослому віці стає влюбливим, лідером.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві тихий, ніжний. В дорослому віці стає впевненим у собі, цілеспрямованим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає справедливим, рішучим.

Остап — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві має бурхливу фантазію, гарно вчиться. В дорослому віці стає інтровертом, мандрівником.

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Роман — латинське ім’я, перекладається як «римський громадянин». В дитинстві сумлінний, енергійний. В дорослому віці стає активним, вірним.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає сміливим, справедливим.

День ангела 25 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 25 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає та допомагає у всьому.

***

З Днем ангела! Бажаю щастя, міцного здоров’я, душевного тепла та здійснення найзаповітніших бажань.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у житті буде більше світлих днів, добрих людей і радісних подій.

***

З іменинами! Нехай ангел-охоронець захищає від усіх негараздів і веде дорогою добра, любові та щастя.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, удачі в справах і Божого благословення.

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