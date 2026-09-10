Яке свято 17 вересня 2026 року / © ТСН

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17 вересня 2026 року — четвер. 1666-й день війни в Україні.

Яке свято 17 вересня

17 вересня віряни святкують День пам’яті святої мучениці Софії і трьох її дочок: Віри, Надії й Любові / © pexels.com

17 вересня віряни святкують День пам’яті святої мучениці Софії і трьох її дочок: Віри, Надії й Любові. Християнські святі, які жили в Римі приблизно у II столітті. Софія виховувала дочок у християнській вірі та назвала їх на честь головних чеснот — Віри, Надії та Любові. За переказами, дівчатка не зреклися своєї віри перед правителем Адріаном і зазнали мученицької смерті. Софія пережила їх, поховавши доньок, а через три дні померла біля їхньої могили.

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17 вересня в Україні святкують День працівників цивільного захисту України (День рятівника) / © ТСН.ua

17 вересня в Україні святкують День працівників цивільного захисту України (День рятівника). Свято було запроваджене 2004 року указом Президента України як професійний день працівників пожежних та аварійно-рятувальних служб. 2008 року назву свята змінили на День рятівника. Цей день є нагодою подякувати рятувальникам, пожежникам, саперам, аварійним службам та іншим фахівцям, які ризикують власним життям заради порятунку інших.

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17 вересня Міжнародний день кантрі-музики / © pexels.com

Також 17 вересня Міжнародний день кантрі-музики. Кантрі виникла на початку XX століття під впливом народної музики переселенців, блюзу та інших американських музичних традицій. Для жанру характерні гітара, банджо, скрипка, прості мелодії та щирі тексти про кохання, родину, життя, працю й повсякденні переживання.

17 вересня День усиновлення в Україні / © Фото з відкритих джерел

А ще 17 вересня День усиновлення в Україні. Свято було запроваджене указом Президента України 2008 року. Спочатку воно припадало на 30 вересня, однак 2023 року дату перенесли на 17 вересня. Цей день покликаний привернути увагу до права кожної дитини на виховання в сім’ї, підтримати усиновлення та подякувати усиновлювачам, опікунам і всім, хто допомагає дітям, позбавленим батьківського піклування, знайти люблячу родину.

17 вересня святкують Всесвітній день манти (ската) / © pexels.com

17 вересня святкують Всесвітній день манти (ската). Манти вражають своїми розмірами: розмах їхніх «крил» у деяких видів може сягати понад 7 метрів. Попри грізний вигляд, вони не становлять небезпеки для людини, адже харчуються переважно планктоном та дрібними морськими організмами.

17 вересня Всесвітній день безпеки пацієнтів / © pexels.com

Також 17 вересня Всесвітній день безпеки пацієнтів. Його започаткували 2019 року, щоб привернути увагу до важливості безпечної та якісної медичної допомоги. Головна мета цього дня — зменшити ризики для пацієнтів під час лікування, запобігати медичним помилкам і підвищувати якість роботи системи охорони здоров’я. Важливу роль відіграють правильна діагностика, безпечне застосування ліків, ефективна комунікація між медиками та пацієнтами.

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