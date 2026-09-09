"Формула кохання": математики з’ясували, коли стосунки починають руйнуватися

Закохана пара / © Freepik

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Математики запропонували описувати романтичні стосунки як динамічну систему, у якій почуття постійно змінюються під впливом взаємодії партнерів, конфліктів та зовнішніх обставин. Науковці вважають, що така модель може пояснити, чому одні пари долають життєві труднощі й відновлюють близькість, тоді як інші поступово рухаються до розриву.

Про це пише видання ScienceDaily, посилаючись на дослідження професора Лорана Пюжо-Манжуе з Університету Ліона та інших науковців, які протягом років розробляють математичні моделі романтичних стосунків.

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Головна ідея полягає в тому, що стосунки можна розглядати не як незмінний стан, а як систему, яка постійно реагує на зовнішні та внутрішні зміни. Почуття можуть посилюватися, слабшати, відновлюватися після конфліктів або поступово згасати.

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У коханні може існувати критичний поріг

Одним із ключових висновків моделі є існування критичного порогу міцності стосунків. Йдеться про певний мінімальний рівень емоційного зв’язку, необхідний для того, щоб пара могла залишатися стабільною.

Якщо сила почуттів опускається нижче цього порогу і залишається на такому рівні, математична модель передбачає подальший неминучий рух системи до розпаду стосунків. Водночас перебування вище критичного рівня означає, що пара має значно більше шансів зберегти стабільність і відновлюватися після криз.

За словами Пюжо-Манжуе, розуміння такого порогу може бути корисним не для передбачення того, хто саме закохається, а для пояснення того, чому деякі стосунки витримують неминучі життєві потрясіння, а інші поступово слабшають.

Конфлікти та здатність відновлюватися

Модель також враховує повсякденні стреси, суперечки та проблеми, які виникають поза межами стосунків. На думку дослідників, принциповим є не те, чи свариться пара, адже конфлікти є частиною спільного життя, а те, наскільки ефективно партнери можуть після них повертатися до емоційної рівноваги.

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Математично на стабільність стосунків впливають три основні сили: взаємне тяжіння партнерів, природне поступове ослаблення почуттів із часом і те, як кожна людина емоційно реагує на іншу.

Саме співвідношення цих факторів визначає, наскільки стійкою виявляється система перед стресом і конфліктами. Якщо після чергової кризи пара здатна відновити свій емоційний зв’язок, система залишається стабільною. Якщо ж рівень почуттів дедалі частіше опускається нижче критичного порогу, стосунки можуть перейти у фазу незворотного занепаду.

Математика не пророкує долю пари

Водночас дослідники наголошують, що йдеться саме про моделювання тенденцій, а не про точне передбачення майбутнього конкретної пари.

Людська поведінка значно складніша за будь-яке рівняння: партнери можуть змінювати свої звички, звертатися по допомогу, переосмислювати стосунки або приймати рішення, яких модель не могла передбачити.

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Крім того, значна частина наявних моделей сформована на основі даних про західні стосунки, тому культурні, соціальні, релігійні та поколіннєві відмінності можуть істотно впливати на їхню точність.

Науковці розглядають можливість у майбутньому поєднати математичне моделювання зі штучним інтелектом. Потенційно це могло б дозволити створити своєрідну систему раннього попередження, яка виявляла б наближення стосунків до нестабільного стану.

Нагадаємо, навіть щасливі пари можуть зіткнутися з кризою через події, які на перший погляд не мають нічого спільного з проблемами у стосунках. Ремонт, нова робота чи навіть позитивні зміни у способі життя здатні порушити звичний баланс між партнерами.

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