"Формула любви": математики выяснили, когда отношения начинают рушиться

Влюблённая пара / © Freepik

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Математики предложили описывать романтические отношения как динамическую систему, в которой чувства постоянно меняются под влиянием взаимодействия партнеров, конфликтов и внешних обстоятельств. Учёные считают, что такая модель может объяснить, почему одни пары преодолевают жизненные трудности и восстанавливают близость, тогда как другие постепенно движутся к разрыву.

Об этом пишет издание ScienceDaily, ссылаясь на исследование профессора Лорана Пюжо-Манжуэ из Лионского университета и других учёных, которые на протяжении многих лет разрабатывают математические модели романтических отношений.

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Основная идея заключается в том, что отношения можно рассматривать не как неизменное состояние, а как систему, которая постоянно реагирует на внешние и внутренние изменения. Чувства могут усиливаться, ослабевать, восстанавливаться после конфликтов или постепенно угасать.

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В любви может существовать критический порог

Одним из ключевых выводов модели является наличие критического порога прочности отношений. Речь идет об определенном минимальном уровне эмоциональной связи, необходимом для того, чтобы пара могла оставаться стабильной.

Если сила чувств опускается ниже этого порога и остается на таком уровне, математическая модель предсказывает дальнейшее неизбежное движение системы к распаду отношений. В то же время пребывание выше критического уровня означает, что у пары гораздо больше шансов сохранить стабильность и восстанавливаться после кризисов.

По словам Пюжо-Манжуэ, понимание такого порога может быть полезно не для того, чтобы предсказать, кто именно влюбится, а для того, чтобы объяснить, почему одни отношения выдерживают неизбежные жизненные потрясения, а другие постепенно ослабевают.

Конфликты и способность восстанавливаться

Модель также учитывает повседневные стрессы, споры и проблемы, возникающие за пределами отношений. По мнению исследователей, принципиально важно не то, ссорится ли пара, ведь конфликты являются частью совместной жизни, а то, насколько эффективно партнеры могут после них возвращаться к эмоциональному равновесию.

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С математической точки зрения на стабильность отношений влияют три основные силы: взаимное притяжение партнеров, естественное постепенное ослабление чувств со временем и то, как каждый человек эмоционально реагирует на другого.

Именно соотношение этих факторов определяет, насколько устойчивой оказывается система перед стрессом и конфликтами. Если после очередного кризиса пара способна восстановить свою эмоциональную связь, система остаётся стабильной. Если же уровень чувств всё чаще опускается ниже критического порога, отношения могут перейти в фазу необратимого упадка.

Математика не предсказывает судьбу пары

В то же время исследователи подчеркивают, что речь идет именно о моделировании тенденций, а не о точном предсказании будущего конкретной пары.

Поведение людей гораздо сложнее любого уравнения: партнеры могут менять свои привычки, обращаться за помощью, переосмысливать отношения или принимать решения, которые модель не могла предсказать.

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Кроме того, значительная часть существующих моделей построена на основе данных о западных отношениях, поэтому культурные, социальные, религиозные и поколенческие различия могут существенно влиять на их точность.

Учёные рассматривают возможность в будущем объединить математическое моделирование с искусственным интеллектом. Потенциально это могло бы позволить создать своеобразную систему раннего предупреждения, которая выявляла бы приближение отношений к нестабильному состоянию.

Напомним, что даже счастливые пары могут столкнуться с кризисом из-за событий, которые на первый взгляд не имеют ничего общего с проблемами в отношениях. Ремонт, новая работа или даже положительные изменения в образе жизни способны нарушить привычный баланс между партнерами.

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