Женщина была в отношениях с мужчинами на 17 лет старше и на 15 лет моложе: что она поняла (фото)

Пора / © pexels.com

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Главным в отношениях пары с большой разницей в возрасте есть не цифра в паспорте, а зрелость партнеров и готовность работать над отношениями.

Об этом рассказала украинка Таня Люмьер в Instagram.

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«В своей жизни я была в отношениях с мужчиной на 17 лет старше, и с мужчиной на 15 лет младше. Это вообще не о возрасте. А об уровне зрелости, готовности брать ответственность, расти в отношениях, умении разрешать конфликты и выбирать друг друга несмотря ни на что», — написала она.

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Таня Люмьер Фото perimenomagia

По ее мнению, отношения зависят не только от двух находящихся в них людей. На них также влияют семьи партнеров и общественные представления о том, какой «должна быть» разница в возрасте между мужчиной и женщиной.

«Отношения строят не только две души — их еще строят два ума, две семьи и целое общество, очень хорошо знающее, кому можно быть старше, а кому нет», — отметила автор сообщения.

Фото perimenomagia

Она добавила, что ее рассказ не имеет однозначного вывода.

«Я написала все, до чего дошла. Здесь больше вопросов, чем ответов. Без украшений и без финального „и все жили долго и счастливо“», — говорится в публикации.

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Фото perimenomagia

Реакция Сети

Пользователи рассказали о своих отношениях.

Сообщение вызвало активное обсуждение. Часть пользователей поделилась собственным опытом отношений, в которых женщина старше мужчины.

Одна из комментаторов рассказала, что ее муж младше 20 лет. По ее словам, пара вместе уже 11 лет, однако им пришлось пройти из-за сопротивления родственников и общества.

«Мой муж моложе меня на 20 лет. И мы уже 11 лет вместе. И да, у нас было много вызовов и испытаний — и от родных, и от общества», — написала она.

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Женщина призналась, что сначала ее особенно беспокоила реакция окружающих и собственные страхи по старению. В отношениях тоже были сложные периоды.

«Были и трудные времена, когда мы были на грани развода. Но сейчас мы вышли на совсем другой глубокий уровень отношений. Он мой лучший друг, моя поддержка, мой мудрый советник и любимая половинка моей души», — отметила комментатор.

Другая пользовательница рассказала о 25 годах совместной жизни с мужчиной, который младше ее на 10 лет.

«Мы прожили прекрасных 25. От меня отвернулись все мои друзья, от него тоже его друзья. Но нам было безразлично. Мы стали друг для друга верными друзьями, любовниками, партнерами по бизнесу», — написала она.

По ее словам, пара не впускала других людей в свою личную жизнь.

«Это тот случай, когда вместе хорошо молчать, есть, смотреть киношки и просто валяться на диване, прижавшись друг к другу, чувствовать друг друга и наслаждаться этим», — добавила женщина.

Еще одна комментатор обратила внимание на то, что разница в возрасте сама по себе не определяет зрелость партнера.

«Иногда мужчина на 15 лет младше может вести себя и быть зрелее мужчины, который тебя старше 10 лет», — написала она.

В комментариях также рассказали о 20-летнем браке мужчины с женщиной старше 15 лет. По словам автора комментария, сначала пара столкнулась с сильным сопротивлением семьи и общества, но позже смогла его преодолеть.

В то же время, не все участники обсуждения поддержали отношения с большой разницей в возрасте. Некоторые комментаторы говорили о физиологии и сексуальной совместимости партнеров в старшем возрасте.

В частности, одна из пользовательниц написала, что, по ее мнению, после 35 лет большая разница в возрасте может ощущаться сильнее, а другая подвергла сомнению возможность сексуального влечения мужчины к значительно старшей женщине.

В то же время, в комментариях есть и истории пар, которые не считают разницу в возрасте проблемой. Так, одна женщина рассказала, что ее муж младше 13 лет, а месяц назад у них родилась дочь. По ее словам, вместе они уже девять лет.

Еще одна 43-летняя комментатор рассказала об отношениях с мужчиной, который младше ее на 22 года.

«Мы почти год живем вместе. Я прекрасно понимаю все ваши страхи, потому что они тоже есть во мне. Однако, в настоящее время — я здесь, я сейчас, я выбираю себя!» — написала она.

Автор сообщения также предложила подписчикам бесплатное аудио «ОК, тебе страшно. Что дальше?», которое можно получить по кодовому слову «69» в комментариях.

Между тем, 101-летний ветеран войны и его 100-летняя жена поражают бодростью духа после 80 лет совместной жизни.

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