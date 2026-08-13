ГБР нашло "черный ящик" МиГ-29, упавшего в Одесской области: что известно

Падение МиГ-29 в Одесской области / © Государственное бюро расследований

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ГБР обнаружил бортовой регистратор истребителя, который упал в Березовском районе Одесской области. Эксперты уже восстанавливают записи, чтобы понять причины аварии.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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«Черный ящик» МиГ-29 найден — что известно

Сообщается, что обнаруженный «черный ящик» получил термические повреждения в результате пожара. В настоящее время эксперты занимаются ее восстановлением, чтобы считать информацию о последних минутах полета.

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«Мы приложим все необходимые усилия, чтобы объективно и максимально полно установить причины этого авиационного происшествия. Следствие должно дать четкий ответ, что произошло во время выполнения боевого задания и какие факторы к этому привели. Ни одна из версий не будет отвергнута без тщательной проверки», — отметил директор ГБР Алексей Сухачев.

Следствие рассматривает несколько возможных причин авиапроисшествия, ни одна из которых пока не является окончательно подтвержденной. В частности, специалисты проверяют техническое состояние и пригодность к применению ракеты, которую пилот выпустил по вражескому беспилотнику.

Падение МиГ-29 в Одесской области / © Государственное бюро расследований

Кроме того, прорабатывается соблюдение правил подготовки к полету, его выполнения и эксплуатации истребителя. С этой целью анализируются обломки самолета, материалы с места падения и показания военнослужащих.

Падение МиГ-29 в Одесской области / © Государственное бюро расследований

По факту аварии начато уголовное производство по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее за собой катастрофу). Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона. Досудебное расследование продолжается.

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Падение МиГ-29 в Одесской области / © Государственное бюро расследований

Падение МиГ-29 в Одесской области — последние новости

Напомним, инцидент произошел вечером 10 августа 2026 года. Истребитель МиГ-29 Вооруженных Сил Украины выполнял задачи по уничтожению вражеских БПЛА, когда на борту возникла нештатная ситуация. Самолет загорелся, а пилот потерял управление. Летчик успешно катапультировался, его жизни ничего не угрожает.

После авиатрощи следователи ГБР осмотрели место происшествия, изъяли и зафиксировали обломки самолета, собирают необходимые материалы, опрашивают свидетелей и военнослужащих.

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