В голубом бикини у бассейна: голландская модель похвасталась упругими ягодицами

Лаура Селия

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Нидерландская модель Лаура Селия наслаждается отдыхом в Сен-Тропе. В Instagram модель опубликовала новую фотографию, на которой она позирует на бортике бассейна.

Для принятия солнечных ванн она выбрала раздельный купальник нежно-голубого оттенка. Лиф с широкими бретелями и плавки с высокими вырезами удачно подчеркнули ее загар и женственные формы.

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Лаура Селия

Лаура дополнила свой пляжный наряд солнцезащитными очками с полупрозрачными линзами. Ее длинные мелированные волосы были распущены и уложены волнами, а на лице — макияж с выразительными стрелками и нюдовой помадой.

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Модель игриво оглянулась в камеру, демонстрируя стройную фигуру и упругие ягодицы.

Напомним, в прошлый раз Лаура Селия появилась в красном бикини в крупный белый горошек и в белой блузке с рукавами-фонариками и рюшами.

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