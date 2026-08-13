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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В голубом бикини у бассейна: голландская модель похвасталась упругими ягодицами

Лаура Селия поделилась с подписчиками соблазнительным снимком с отдыха в Сен-Тропе.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия наслаждается отдыхом в Сен-Тропе. В Instagram модель опубликовала новую фотографию, на которой она позирует на бортике бассейна.

Для принятия солнечных ванн она выбрала раздельный купальник нежно-голубого оттенка. Лиф с широкими бретелями и плавки с высокими вырезами удачно подчеркнули ее загар и женственные формы.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура дополнила свой пляжный наряд солнцезащитными очками с полупрозрачными линзами. Ее длинные мелированные волосы были распущены и уложены волнами, а на лице — макияж с выразительными стрелками и нюдовой помадой.

Модель игриво оглянулась в камеру, демонстрируя стройную фигуру и упругие ягодицы.

Напомним, в прошлый раз Лаура Селия появилась в красном бикини в крупный белый горошек и в белой блузке с рукавами-фонариками и рюшами.

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