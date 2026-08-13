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- Шоу-бизнес
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В голубом бикини у бассейна: голландская модель похвасталась упругими ягодицами
Лаура Селия поделилась с подписчиками соблазнительным снимком с отдыха в Сен-Тропе.
Нидерландская модель Лаура Селия наслаждается отдыхом в Сен-Тропе. В Instagram модель опубликовала новую фотографию, на которой она позирует на бортике бассейна.
Для принятия солнечных ванн она выбрала раздельный купальник нежно-голубого оттенка. Лиф с широкими бретелями и плавки с высокими вырезами удачно подчеркнули ее загар и женственные формы.
Лаура дополнила свой пляжный наряд солнцезащитными очками с полупрозрачными линзами. Ее длинные мелированные волосы были распущены и уложены волнами, а на лице — макияж с выразительными стрелками и нюдовой помадой.
Модель игриво оглянулась в камеру, демонстрируя стройную фигуру и упругие ягодицы.
Напомним, в прошлый раз Лаура Селия появилась в красном бикини в крупный белый горошек и в белой блузке с рукавами-фонариками и рюшами.