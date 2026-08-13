Советское золото пролежало на дне моря 40 лет: как водолазы подняли сотни слитков с затонувшего судна

Золото Фото иллюстративный / © Pixabay

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В 1942 году британский корабль HMS Edinburgh, перевозивший советское золото как оплату за военные материалы из США, затонул в Баренцевом море после атаки немецких сил. На борту осталось 465 золотых слитков.

Об этом говорится в материале Рopular mechanics.

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Около 40 лет они лежали на глубине около 240 метров. Лишь в 1981 году смелая спасательная операция позволила поднять большую часть драгоценного груза.

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Операцию, которую впоследствии назвали «спасением века», проводили в ледяных водах примерно в 320 км от Мурманска.

Как золото оказалось на британском корабле

28 апреля 1942 года HMS Edinburgh отправился из Советского Союза в США. Его задачей было доставить золото в качестве оплаты за необходимые для войны товары и оборудование.

Через несколько дней немецкая авиация обнаружила корабль и конвой. В нападении участвовали немецкие подлодки и три эсминца Kriegsmarine.

Два торпедных удара пришлись по Эдинбургу. Корабль получил серьезные повреждения, 58 членов экипажа погибли, а около 750 человек удалось спасти.

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Другие корабли пытались отбуксировать поврежденный Эдинбург к порту. Однако после очередной атаки стало ясно, что спасти судно не получится. Конвой затопил его, и корабль оказался на дне Баренцева моря вместе с золотом.

Почему золото не доставали десятилетиями

Груз был застрахован по договору War Risks Insurance, заключенному в 1942 году советской торговой делегацией в Лондоне. Потому его поиск не стал немедленным приоритетом.

Первый контракт на подъем золота был заключен еще в 1954 году. Однако операцию отложили из-за позиции Советского Союза, опасений относительно нарушения места захоронения погибших моряков и сомнения в технической возможности проведения работ.

О потерянном золоте снова заговорили в конце 1970-х. Тогда британский спасатель Кит Джессоп создал консорциум из британской компании Wharton & Williams, германской Offshore Services Association и британской морской геодезической компании Racal-Decca.

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Консорциум получил от британского правительства контракт по принципу «нет результата — нет вознаграждения». Если бы золото не нашли, команда не получила бы ничего. В случае успеха ей полагалось 45% стоимости поднятого золота.

Как нашли затонувший корабль

Сначала нужно было определить место затопления Эдинбурга. Команда проанализировала свидетельства выживших, исторические документы и информацию норвежских рыбаков. Они сообщали, что их сетки регулярно цеплялись за что-то на определенном участке моря.

В апреле 1981 года поиски начались с помощью эхолокации и сонара. 14 мая дистанционно управляемый подводный аппарат позволил осмотреть обломки.

Исследователи пришли к выводу, что нашли именно HMS Эдинбург. Корабль лежал на левом борту, но оставался в достаточно хорошем состоянии.

Для подготовки операции команда изучила конструкцию однотипного корабля — HMS Belfast, находившегося в тот момент в Лондонском Имперском военном музее.

К концу августа водолазы и группа снабжения были готовы к погружениям. На место прибыла команда на судне Stephaniturm. За работами наблюдали представители британского и советского правительств.

Водолазы работали под высоким давлением

Операция была чрезвычайно сложной из-за глубины и ледяной воды Баренцева моря.

Водолазы могли находиться в контролируемой среде до 30 дней. Это позволяло поддерживать требуемое давление и уменьшать риск декомпрессионной болезни. Для дыхания использовали смесь гелия и кислорода, которая должна предотвращать азотный наркоз.

Первоначально планировалось проникнуть внутрь корабля через отверстие от торпеды. Однако проход оказался заблокированным обломками.

Тогда водолазам пришлось прорезать корпус судна и в течение недели расчищать путь в помещение, где хранилось золото. Проблему усугубляло наличие боеприпасов, которые оставались внутри корабля.

«Это было морским эквивалентом высадки на Луну», — вспоминал Рик Уортон из Wharton & Williams в разговоре с The Scotsman в 2010 году. Он называл операцию величайшим поиском сокровищ XX века.

«Я нашел золото!»

После нескольких недель работы под водой 16 сентября 1981 года 27-летний водолаз Джон Россиер передал по радио сообщение, которого команда ждала десятилетиями.

«Я нашел золото! Я нашел золото! — сообщил он.

Слитки поднимали на поверхность по 40 штук в металлической клетке. Каждый весил около 23 фунтов, то есть примерно 10,4 кг.

В конце концов, команда смогла достать из затонувшего корабля 431 из 465 золотых слитков. Из-за ухудшения погоды операцию пришлось прекратить.

Золото распределили между участниками сделки, Советским Союзом и британским Министерством торговли. Консорциум получил 161 слиток.

Британская часть золота была передана Банку Англии, а значительную ее часть впоследствии переплавили на Королевском монетном дворе для изготовления золотых монет.

Впрочем, на этом история не окончилась. В 1986 году команда вернулась в затонувший Эдинбург и смогла поднять еще 29 слитков.

В результате из 465 золотых слитков остались не найдены лишь пять.

Напомним, ранее археологи нашли «неземной» металл в перстнях до 3800 лет. Перстни минойской и микенской элиты могли производить из железа метеоритного происхождения.

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