Из Германии начнут депортировать некоторых украинских мужчин: кого это касается

Германия ограничивает защиту украинцев: кому грозит депортация / © Getty Images

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Германия больше не будет предоставлять временную защиту для новых беженцев-мужчин из Украины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденных от военной службы.

Об этом пишет DW со ссылкой на ответ министерства внутренних дел Германии.

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Новое правило применяется ко всем украинским мужчинам призывного возраста, прибывшим в страну начиная с 31 июля 2026 года.

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Эта дата объясняется тем, что именно в этот день вступил в силу соответствующий пункт решения Совета ЕС. Согласно ему, временная защита предоставляется исключительно тем, чья «военная обязанность в Украине выполнена». Для подтверждения украинские мужчины должны предоставить доказательства, что они оставили Украину на законных основаниях или освобождены от военной службы.

Украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые уже находились в Германии до 31 июля 2026 года и имеют временную защиту по 24-му параграфу миграционного закона, нововведения не касаются. Временная защита для них автоматически продлевается по март 2028 года.

Убежище и угроза депортации

В МВД Германии разъяснили дальнейший алгоритм действий для тех, кто не имеет оснований для временной защиты:

Подача заявления на убежище: Мужчины могут подать индивидуальную просьбу об убежище в Федеральную службу по миграции и беженцев (BAMF).

Нюансы законодательства: В ведомстве подчеркнули, что сама по себе военная обязанность или нежелание служить в армии не является основанием для предоставления политического убежища.

Возможность выдворения: Граждане Украины, которые находятся в Германии нелегально и не имеют законных оснований для проживания или защиты, могут быть депортированы на общих правовых основаниях.

«Украинские граждане, нелегально находящиеся в Германии, могут быть депортированы, если в отношении них существуют действующие общие правовые основания для выдворения иностранцев», — говорилось в сообщении министерства.

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Ранее сообщалось, что Чехия закрыла двери для военнообязанных украинцев.

Напомним, Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года. В то же время, решение предусматривает новые условия для военнообязанных мужчин-украинцев.

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