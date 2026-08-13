МиГ-29 в обмен на «дроновые ноу-хау»: Украина и Польша финализуют соглашение

Украина получит польские МиГ-29 в обмен на технологии беспилотников, - Wiadomosci / © Википедия

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Польша и Украина завершают переговоры по передаче Киеву польских истребителей МиГ-29. В обмен Варшава должна получить украинские технологии и опыт боевого применения дронов.

Об этом сообщают Wiadomosci.

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По данным издания, переговоры по передаче Украине МиГ-29 в обмен на «дроновые ноу-хау» и множество разнообразных беспилотников близятся к завершению. Отмечается, что МиГи будут доставлены Украине в ближайшие недели, а беспилотники в Польшу.

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По данным Министерства обороны Польши, дело ускорилось, когда Рустем Умеров, бывший секретарь СНБО, стал новым руководителем Службы внешней разведки.

«С начала войны он занимается самыми чувствительными вопросами, связанными с переговорами с Россией и Соединенными Штатами. Он также имеет опыт передачи технологий и украинских ноу-хау. В интервью Зеленский, среди прочего, поручил ему вести переговоры по соглашениям о беспилотниках. Польша воспринимает это изменение положительно, но без чрезмерного доверия», — пишут в польском СМИ.

«С украинцами можно договариваться о чем угодно. Подписывать что угодно. Вопрос в том, будут ли они поставлять. Fire Point предлагает, например, поставку 1500 дальнобойных беспилотников. И немедленная поставка такого же количества в Польшу в случае войны. На бумаге это смотрится очень хорошо. Однако мы отдаем себе отчет в том, что в критической ситуации компания может прибегнуть к форс-мажору и сказать: к сожалению, мы воюем, у нас нет возможности выполнить контракт, нам самим нужно это оборудование, потому что мы в худшем положении», — передает источник Wiadomosci опасения поляков.

Кроме того, заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая прокомментировала, решит ли Польша поставлять Украине ракеты Patriot.

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«Увидим; это всегда решение принимается на самом высоком уровне», — сказала она.

В свою очередь, Януш Сеймей, руководитель политического кабинета министра обороны, заявил, что Украина еще не посылала ни одного официального запроса или запроса в Польшу по этому вопросу.

Неофициально источники в вооруженных силах Польши утверждают, что даже если боеприпасы будут переданы, то не в больших количествах. В настоящее время польская армия имеет около 200 ракет PAC-3 MSE. По данным источников, Варшава согласна поставить Украине максимум «несколько» ракет.

Скандал с передачей польских МиГов

Раньше мы писали, как МиГ-29 перессорили Киев и Варшаву и кто в этом виноват.

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Напомним, Польша хотела утилизировать истребители МиГ-29, которые сначала планировала передать Украине.

В Польше заявили, что должны получить от украинцев технологии беспилотников в обмен на самолеты. Однако сделка поначалу сорвалась. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возлагал вину на Украину.

Новость об отмене соглашения и последующей утилизации истребителей, которые Польша обещала передать Украине, вызвала бурное обсуждение среди пользователей соцсети Threads.

В свою очередь эксперт предположил, что эти списанные самолеты могут быть использованы в качестве источника запчастей для поддержания боеспособности украинской авиации.

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