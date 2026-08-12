"Экономика станет за одну ночь": в Польше признали критическую роль украинцев

Если бы все украинцы не пошли бы на работу, экономика остановилась бы за одну ночь — МВД Польши

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Если бы все украинцы в Польше объединились и не пошли на работу, польская экономика остановилась бы за одну ночь.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик, сообщает Polsat News.

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Дущик отметил вклад украинцев в функционирование польской экономики. Он отметил, что в разных секторах экономики поляки ежедневно встречают работающих украинцев. «Это и пекарня, и магазин скидок, строительство или транспорт», — перечислил он.

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Дущик считает, что во многих случаях нехватка участия Украины ощущалась бы.

«Если бы не граждане Украины, мы бы ждали автобус 10 минут, а не пять. Ибо они восполняют пробелы на польском рынке труда. Поэтому часть польской экономики зависит от беженцев войны из Украины. В целом, это украинцы, которые живут в Польше, и нам нужно повторять это все чаще, потому что если бы у нас была такая ситуация — однажды, когда все украинцы объединятся и не пойдут на работу — польская экономика остановится», — сказал он.

Он также подверг критике идею партии «Право и справедливость» (PiS) относительно депортации безработных мужчин призывного возраста. В этом контексте в общественных обсуждениях появилась цифра, что безработных мужчин в Польше — три тысячи человек.

«Три тысячи — это небольшая бригада. Напомню, что в Украине мобилизовано 900 тысяч человек, потому это совсем не помощь. На самом же деле те, кто не работает в Польше — это те, кто ухаживает за своими детьми-инвалидами, или те, кто получил ранения на передовой и проходит реабилитацию в Польше», — сказал он.

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Поляки откровенно говорят о необходимости ассимиляции украинцев

Ведущая программы Магда Саковская откровенно поставила вопрос о процессе ассимиляции украинцев в Польше. То есть поляки уже не скрывают, что хотят ассимилировать наших граждан, чтобы они утратили свою идентичность.

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«Сегодня мы имеем дело с адаптацией беженцев войны из Украины; это еще далеко до ассимиляции. Однако прибывшие после 2014 года интегрированы, потому что их дети ходят в школу и разговаривают на польском языке. (…) Ассимиляция, вероятно, состоится в третьем поколении, когда внуки прибывших будут называться поляками с украинскими корнями», — цинично заявила Саковская.

На вопрос, начнут ли беженцы возвращаться в Украину после войны, Дущик ответил, что «это процесс, который мы наблюдали в других странах, его очень легко предсказать».

«Случается, что те, кто заявляет "я остаюсь", уезжают, потому что что-то происходит. А те, кто говорит "я скоро поеду, когда закончится война", остаются. Конечно, эти тенденции меняются с каждым месяцем, потому что корни, заложенные в обществе, в этом случае в Польше, становятся глубже. Если кто-то отправляет своих детей в школу, они учат польский язык, и если они активны на рынке труда, вероятность их возвращения в Украину без сильного импульса к возвращению очень низкая», — заявил он.

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Ранее в МВД Польши назвали популизмом идею депортации украинских мужчин призывного возраста.

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