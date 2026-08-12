Поляки підтримали жорсткий крок щодо українських чоловіків: за що виступили

Українці в Польщі / © ТСН.ua

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Більшість опитаних поляків підтримують депортацію українських чоловіків призовного віку, які не працюють легально в Польщі.

Про це свідчать результати опитування IBRiS для видання Rzeczpospolita, проведеного 7–8 серпня 2026 року.

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За депортацію таких громадян України висловилися 67,2% респондентів. З них 43,8% обрали відповідь «точно так», ще 23,4% — «скоріше так».

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Проти виступили 23,4% опитаних, а 9,4% не змогли визначитися з відповіддю.

Хто найбільше підтримує депортацію

Серед виборців правих партій ідею підтримують 79% опитаних. Серед прихильників партій чинної правлячої коаліції за такий крок виступили близько половини респондентів.

Водночас жінки підтримують запропоновану PiS ідею частіше за чоловіків — 73% проти 61%.

Найвищий рівень підтримки зафіксували серед людей із початковою та професійно-технічною освітою — 98%.

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Серед респондентів із вищою освітою думки розділилися майже порівну: 43% підтримали депортацію, 42% виступили проти, а ще 15% не визначилися.

Напруження між Україною та Польщею

Останнім часом відносини між Києвом і Варшавою залишаються напруженими. На цьому тлі у Польщі почастішали повідомлення про агресію та ксенофобські інциденти щодо українців.

Зокрема, нещодавно у Польщі побили 15-річного підлітка та його друга з України через те, що вони розмовляли українською мовою.

Ще один випадок стався в автобусі у Більсько-Бялій, де чоловік, який згодом виявився місцевим водієм, робив образливі та ксенофобські коментарі на адресу українських дівчат.

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Раніше також з’являлися історії українців, які після кількох років життя в Польщі вирішили залишити країну через зміну атмосфери та ставлення до мігрантів.

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