Українських чоловіків можуть залишити без захисту в ЄС: нові правила вже діють

Європейський Союз / © Associated Press

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У Європейському Союзі набули чинності нові умови надання тимчасового захисту українцям. Вони стосуються нових заявників, які мають військові обов’язки за законодавством України.

Рішення Ради ЄС опублікували в Офіційному журналі Європейського Союзу.

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Документ також передбачає продовження тимчасового захисту для українців ще на один рік — до 4 березня 2028 року.

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Відтепер у тимчасовому захисті можуть відмовити людям, які не виконують передбачених українським законодавством військових обов’язків і через це не мають дозволу української влади на виїзд із країни.

Для отримання статусу держави-члени ЄС зможуть вимагати документи або інші докази, які підтверджують законність виїзду з України та дотримання військових обов’язків. Рада ЄС наводила як приклад відмітку про законний перетин кордону в паспорті або паперовий чи електронний документ про звільнення від відповідних обов’язків.

Нові вимоги застосовуватимуться лише до людей, які звертатимуться по тимчасовий захист після набуття рішенням чинності. Українців, які вже мають цей статус у країнах ЄС і безперервно ним користуються, зміни не стосуватимуться.

У Раді ЄС пояснили нововведення необхідністю одночасно підтримувати вимушених переселенців і враховувати оборонні потреби України. При цьому продовження тимчасового захисту до 4 березня 2028 року почне застосовуватися від 5 березня 2027-го.

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У США українці зі статусом тимчасового захисту TPS могли втратити право на роботу 22 липня через нові законодавчі ініціативи. Однак суд у штаті Массачусетс тимчасово призупинив дію цього рішення до очікуваного остаточного вердикту 5 серпня.

Сама програма TPS для українців діє до 19 жовтня. Рішення щодо її можливого продовження мають ухвалити до середини серпня.

Тим часом у швейцарському кантоні Цюрих запропонували змінити правила соціальної підтримки українців зі статусом S. Їх хочуть залишити на спеціальній системі виплат замість переведення на стандартну соціальну допомогу навіть після п’яти років проживання у країні.

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