Роки роботи за кордоном більше не пропадуть: як українцям додати їх до стажу

Робота (ілюстративне фото) / © unsplash.com

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Українці, які офіційно працювали в державах без пенсійних угод з Україною, можуть зарахувати цей період до страхового стажу для призначення пенсії за віком.

Про це повідомляє “Судово-юридична газета”.

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Таку можливість передбачили зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які набули чинності у червні 2024 року. Практичний механізм підтвердження іноземного стажу уряд затвердив постановою №562 від 16 травня 2025 року.

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Нові правила дозволяють враховувати офіційно підтверджені періоди роботи за кордоном навіть тоді, коли Україна не має з відповідною державою міжнародного договору про пенсійне забезпечення.

Як іноземний стаж впливає на пенсію

Стаж, набутий за кордоном, враховують для визначення права людини на пенсію за віком, але він не збільшує розмір українських виплат.

Наприклад, якщо громадянин має 25 років страхового стажу в Україні та сім років офіційної роботи за кордоном, після підтвердження іноземного стажу його загальна тривалість становитиме 32 роки.

Це може допомогти виконати вимогу щодо мінімального стажу для виходу на пенсію у визначеному законом віці. Водночас розмір української пенсії розраховуватимуть лише з внесків, сплачених до української системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

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Інший порядок може діяти для держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори.

Який стаж можуть зарахувати

Якщо між Україною та країною працевлаштування діє угода про соціальне або пенсійне забезпечення, стаж враховують відповідно до її положень.

Для країн, з якими таких договорів немає, застосовують механізм, затверджений урядовою постановою №562.

Водночас закон передбачає винятки. До страхового стажу не зарахують окремі періоди роботи або служби осіб, які після 19 лютого 2014 року служили у силових структурах держави-агресора або добровільно працювали в незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях України.

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Як підтвердити роботу за кордоном

Для зарахування іноземного стажу самого факту працевлаштування недостатньо. Людина повинна надати офіційний документ, виданий компетентним органом країни, де вона працювала.

Це може бути:

витяг із пенсійного або страхового реєстру;

довідка про періоди роботи;

підтвердження сплати соціальних внесків;

інший документ, який засвідчує зарахування відповідного періоду до страхового стажу.

У Німеччині такі документи видає Німецький фонд пенсійного страхування Deutsche Rentenversicherung, а в Італії — Національний інститут соціального забезпечення INPS.

Якщо людина перебуває в Україні та не може самостійно звернутися до іноземного органу, вона може подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України.

ПФУ може направити запит до компетентної установи іншої держави через Міністерство закордонних справ. Однак така процедура може тривати довше через міжнародний документообіг.

Тому оформлення документів рекомендують розпочинати щонайменше за шість місяців або рік до досягнення пенсійного віку.

Які додаткові документи можуть знадобитися

Якщо іноземний пенсійний орган не має повних відомостей про працевлаштування, підтвердити стаж можна за допомогою додаткових документів.

Залежно від вимог конкретної держави це можуть бути трудові договори, довідки від роботодавця, розрахункові листки, декларації про доходи або документи про сплату соціальних внесків.

Остаточний перелік визначає компетентний орган країни, де працювала людина.

Чи потрібен апостиль або легалізація

Порядок засвідчення залежить від держави, яка видала документ.

Якщо між Україною та цією країною діє договір про правову допомогу, що скасовує вимогу легалізації, документи можуть приймати без апостиля. Це стосується, зокрема, Польщі, Чехії, Литви, Естонії, Болгарії, Молдови, Румунії, Сербії, Чорногорії та Північної Македонії.

Для документів із держав — учасниць Гаазької конвенції 1961 року зазвичай необхідно проставити апостиль. В інших випадках може знадобитися консульська легалізація.

Документи, складені іноземною мовою, потрібно перекласти українською. Переклад має бути нотаріально засвідчений або оформлений відповідно до вимог законодавства країни, де його виконували.

Після перекладу та, за потреби, легалізації документи необхідно подати до Пенсійного фонду України, який ухвалить рішення про зарахування іноземного стажу.

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