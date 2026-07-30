Поляризаційні чи звичайні: які сонцезахисні окуляри справді захищають ваші очі

Які сонцезахисні окуляри справді захищають ваші очі / © Credits

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Сонячний день, прогулянка біля моря, поїздка за кермом або гірський відпочинок — у кожній із цих ситуацій сонцезахисні окуляри стають вашим маленьким щитом від ультрафіолету. Проте вибір часто перетворюється на справжній квест: великі чи маленькі, дзеркальні чи класичні, темні чи кольорові, і головне питання, чи варто витрачатися на поляризаційні лінзи.

Видання Cleveland Clinic разом з офтальмологом Крісом Ервіном розповіли, які окуляри краще обирати та чому головне — не лише краса, а й справжній захист.

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Що таке поляризаційні лінзи

Головна перевага поляризаційних окулярів — спеціальне покриття, яке зменшує відблиски від поверхонь, які відбивають світло. Це особливо помітно біля води, на снігу, асфальті чи під час керування автомобілем. Такі лінзи допомагають зробити картинку чіткішою, контрастнішою та комфортнішою для очей.

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Поляризаційні лінзи чудово прибирають відблиски під час водіння та катання на човні, завдяки чому світ навколо здається чіткішим і яснішим, пояснює доктор Кріс Ервін. Такі окуляри також можуть бути хорошим вибором для людей, які перенесли рефракційну операцію на очах.

Різниця між поляризаційними та звичайними

Не можна сказати, що поляризаційні окуляри кращі. Вони справді мають додаткову перевагу, а саме, зменшують відблиски від горизонтальних поверхонь, таких як вода, дорога чи сніг. Саме тому їх часто обирають водії, рибалки, мандрівники та всі, хто багато часу проводить на відкритому повітрі.

Однак звичайні сонцезахисні окуляри теж можуть бути чудовим варіантом, якщо вони мають якісний UV-захист. За словами доктора Ервіна, найважливіше під час вибору — переконатися, що лінзи захищають від ультрафіолетових променів.

Головне правило вибору

Незалежно від того, обрали ви поляризаційні чи звичайні окуляри, вони повинні блокувати UVA та UVB-промені. Фахівець радить звертати увагу на маркування UVA/UVB та UV400. Саме ці позначки означають, що окуляри забезпечують необхідний рівень захисту.

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Розмір також має значення. Великі окуляри зазвичай краще захищають очі, адже перекривають більше зони навколо них і зменшують потрапляння ультрафіолету не лише спереду, а й зверху чи з боків.

Дзеркальні, сірі чи жовті

Якщо говорити про дзеркальні чи звичайні лінзи, тут переважно йдеться про стиль. Різні дизайни лінз не мають різниці у захисті від сонця, якщо всі вони мають УФ-фільтр, зазначає доктор. А ось колір лінз може впливати на сприйняття світу:

Сірі лінзи — найменше змінюють кольори навколо

Жовті лінзи — покращують контрастність, але зазвичай не дають додаткового захисту від сонця.

Тож вибір кольору, це радше питання комфорту та особистих уподобань.

Навіщо обирати поляризаційні окуляри

Поляризаційні лінзи мають кілька важливих переваг:

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зменшують відблиски

роблять кольори насиченішими

покращують контраст

допомагають зменшити втому очей

Поляризаційні сонцезахисні окуляри чудово підходять і для легкої прогулянки, і для дня на човні. Очі почуватимуться комфортніше, а кольори стануть яскравішими.

Кому краще відмовитися від поляризації

Попри всі переваги, поляризаційні окуляри підходять не для кожної ситуації. Є випадки, коли звичайні лінзи можуть бути практичнішими:

Якщо ви працюєте з екранами чи приладами. Поляризація може ускладнювати читання інформації на LCD-дисплеях та панелях. Тому пілотам або людям, які керують важкою технікою, такі окуляри можуть заважати.

Якщо ви керуєте авто вночі чи в умовах слабкого освітлення. У таких ситуаціях сонцезахисні окуляри взагалі не є оптимальним вибором.

Якщо вам важливо бачити відблиски

Наприклад, лижникам і сноубордистам іноді потрібно помічати блиск льоду, щоб уникати небезпечних ділянок.

Чи варто купувати поляризаційні окуляри

Відповідь залежить від вашого способу життя. Якщо ви часто буваєте на сонці, їздите за кермом, проводите час біля води чи любите активний відпочинок просто неба — поляризаційні лінзи можуть стати чудовим придбанням. Але незалежно від вибору головний критерій залишається незмінним, окуляри мають захищати очі від УФ-променів.

Адже надмірний вплив ультрафіолету може мати наслідки як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Сонячне випромінювання може спричинити кератит — своєрідний «сонячний опік» ока, а роками пізніше підвищувати ризик катаракти, вікової макулярної дегенерації чи новоутворень навколо очей.

Ідеальні сонцезахисні окуляри — це баланс між стилем, комфортом і безпекою. Поляризаційні лінзи можуть зробити літні дні комфортнішими, прибрати зайві відблиски та подарувати чіткіше зображення. Але навіть наймодніша пара не має сенсу без надійного УФ-захисту.

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