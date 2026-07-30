Володимир Путін / © Associated Press

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Українські атаки дронів по Росії підривають підтримку війни серед населення. Та попри це, у Кремлі не мають наміру завершувати війну. Російський диктатор Володимир Путін збільшує армію, а його речник наголошує на продовженні цілей «СВО».

Про це йдеться у матеріалі The Conversation.

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Війна в Україні ще далека до закінчення

Журналісти видання вважають, що реакція російських лідерів свідчить про те, що війна ще далеко не закінчена. Путін підписав новий закон про подальше розширення російської армії. А речник Кремля Дмитро Пєсков вкотре заявив, що довгострокові вимоги Росії мають бути виконані Україною як передумова для завершення війни. Ці вимоги включають відмову України від контролю над окупованою Росією територією, включаючи Донбас.

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Путін намагається згуртувати народ на тлі українських атак

«У внутрішній політиці Путін продовжує наголошувати на важливості „спеціальної військової операції“ та намагається применшити дефіцит палива в Росії, водночас продовжуючи свої заяви про те, що Україну потрібно покарати», — йдеться у статті.

Тим часом Україна завдає ударів по Росії, називаючи це помстою за атаки на цивільне населення.

Західні журналісти розвінчують міф Путіна про «неонацизм» у Донецькій області.

«Таке формулювання суперечить російським заявам про геноцид українців на Донбасі, що послужило одним із виправдань для їхнього вторгнення. Жодного такого геноциду не було. Зрозуміло, що російські лідери сподіваються представити атаки таким чином, щоб росіяни згуртувалися навколо одного прапора. Однак, чи буде це успішним, це зовсім інше питання», — вважають у виданні.

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Контроль Путіна у РФ стабільний

Попри погрози заколоту та невдоволення серед простого населення, контроль Путіна над Росією виглядає стабільним. Політично, схоже, мало що змінилося, вважають автори статті.

«Навіть якщо опитування громадської думки в Росії викликають підозру, оскільки опитані громадяни можуть реагувати позитивно через страх перед режимом, це саме по собі свідчить про те, що влада Путіна залишається надійною», — підкреслили у The Conversation.

Росіяни привикнуть до українських атак

Журналісти іноземного таблоїда припускають, що для Росії продовження українських ударів лише зробить війну звичним аспектом повсякденного російського життя.

Втім, для росіян у Криму удари «зруйнували ілюзію безпеки та російського контролю». Ці атаки, очевидно, матимуть економічний вплив.

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«Для України успіх ударів дронів відродив надію багатьох українців на те, що перемога можлива, навіть якщо вона ще далека, і що окуповані території, такі як Крим, можуть бути звільнені», — сказано у матеріалі.

Мобілізація у РФ — що відомо

Нагадаємо, за даними української розвідки, Путін готує в Росії нову масштабну хвилю мобілізації вже цієї осені. За словами президента України Володимира Зеленського, Кремль хоче оголосити масштабні заходи для компенсації втрат на фронті та посилити бойові дії.

Тим часом на тлі ймовірної мобілізації у РФ керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук попереджає Україну, що вона має час на підготовку до травня.

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