Після відкриття гробниці польського короля загадково померли 15 людей: що їх убило насправді

Археологія / © Рятівна археологічна служба

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Після відкриття гробниці польського короля Казимира IV Ягеллона у 1973 році померли 15 людей, які брали участь у дослідженнях або працювали з останками монарха. Спочатку трагедію пов’язували з так званим «прокляттям мумії», однак згодом науковці дійшли іншого висновку.

Про це пише Popular Mechanics.

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У квітні 1973 року польські археологи отримали спеціальний дозвіл на відкриття усипальниці короля Казимира IV Ягеллона у Вавельському замку в Кракові.

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Уже через кілька днів після входу до склепу померли четверо з дванадцяти дослідників. Протягом наступних десяти тижнів кількість загиблих зросла до десяти, а згодом — до п’ятнадцяти. Серед померлих були як ті, хто перебував у гробниці, так і співробітники лабораторій, які працювали з останками.

Чому трагедію назвали новим «прокляттям мумії»

Після серії смертей багато хто згадав історію відкриття гробниці єгипетського фараона Тутанхамона у 1922 році, коли смерть керівника експедиції лорда Карнарвона породила легенду про «прокляття мумії». Саме тому польська трагедія також швидко обросла містичними версіями.

Однак сучасні дослідження свідчать, що справжня причина могла бути зовсім іншою.

Після аналізу повітря та поверхонь усередині гробниці фахівці виявили надзвичайно високу концентрацію спор грибків, зокрема Aspergillus, Penicillium rubrum та Penicillium rugulosum.

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За даними дослідників, у закритому просторі ці мікроорганізми розмножувалися майже п’ять століть. Під час відкриття склепу їхні спори потрапили в повітря, яке вдихали учасники експедиції.

Чому грибок виявився смертельно небезпечним

У звичайних умовах такі грибки часто викликають лише алергічні реакції або запалення. Втім, у надзвичайно високій концентрації вони можуть проникати глибоко в легені, особливо якщо імунна система людини ослаблена.

У таких випадках розвивається інвазивний аспергільоз — небезпечне захворювання, яке без своєчасного лікування може призвести до смерті.

Дослідники вважають, що розвитку грибків сприяли умови поховання короля.

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Казимир IV Ягеллон помер 1492 року у віці 65 років. Через сильну спеку тіло почало розкладатися ще до поховання. Монарха поклали до простого дерев’яного гроба, який за майже 500 років повністю зруйнувався.

Водночас грибки продовжували активно розмножуватися у герметично закритому просторі склепу.

У дослідженні, опублікованому 2015 року, вчені дійшли висновку, що рівень грибків у деяких історичних криптах перевищує рекомендовані норми професійної безпеки.

Нагадаємо, поблизу єгипетського міста Луксор археологи знайшли велику стародавню гробницю. У скелі виявили 22 розмальовані дерев’яні труни з муміями жінок, які співали під час церковних обрядів.

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