Зендея прикріпила золоту брошку над сідницями: акторка приголомшила новим образом

Зендея / © Associated Press

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Зендея була як казкова фея, коли вийшла на фотокол фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день», який відбувся перед прем’єрою картини у Лондоні. Разом із чоловіком Томом Голландом вона вийшла на білий килим біля кінотеатру Odeon Luxe на Лестер-сквер.

Зендея і Том Голланд / © Associated Press

Хоча Том був дуже елегантним у темно-фіолетовому костюмі від Anderson & Sheppard, традиційно усі погляди були прикуті лише до 29-річної акторки, яка для цієї появи обрала розкішну білу сукню від Tamara Ralph. Вбрання прикрашало глибоке декольте з блискучими бретельками, що спадали на руки.

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Зендея / © Associated Press

Щільний корсет сукні підкреслював талію, а її нижня частина перетворювалася на легкий шифоновий шлейф. Вбрання також було розшите золотим бісером, візерунок якого нагадував павутину.

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Вона доповнила гламурний образ розкішним хвилястим волоссям та стриманим макіяжем. Одна була і ще одна деталь луку — золота брошка, яку зірка прикріпила у незвичному місці — на попереку. Прикраса — це золота брошка у вигляді павука від Keren Wolf.

Зендея / © Associated Press

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