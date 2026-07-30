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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
382
Час на прочитання
1 хв

Зендея прикріпила золоту брошку над сідницями: акторка приголомшила новим образом

Американська зірка вийшла до публіки у гламурній сукні, кожна деталь якої була даниною поваги відомому супергерою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Зендея

Зендея / © Associated Press

Зендея була як казкова фея, коли вийшла на фотокол фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день», який відбувся перед прем’єрою картини у Лондоні. Разом із чоловіком Томом Голландом вона вийшла на білий килим біля кінотеатру Odeon Luxe на Лестер-сквер.

Зендея і Том Голланд / © Associated Press

Зендея і Том Голланд / © Associated Press

Хоча Том був дуже елегантним у темно-фіолетовому костюмі від Anderson & Sheppard, традиційно усі погляди були прикуті лише до 29-річної акторки, яка для цієї появи обрала розкішну білу сукню від Tamara Ralph. Вбрання прикрашало глибоке декольте з блискучими бретельками, що спадали на руки.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Щільний корсет сукні підкреслював талію, а її нижня частина перетворювалася на легкий шифоновий шлейф. Вбрання також було розшите золотим бісером, візерунок якого нагадував павутину.

Вона доповнила гламурний образ розкішним хвилястим волоссям та стриманим макіяжем. Одна була і ще одна деталь луку — золота брошка, яку зірка прикріпила у незвичному місці — на попереку. Прикраса — це золота брошка у вигляді павука від Keren Wolf.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
382
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