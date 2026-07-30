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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
291
Время на прочтение
1 мин

Зендея прикрепила золотую брошь над ягодицами: актриса поразила всех своим новым образом

Американская звезда появилась перед публикой в гламурном платье, каждая деталь которого была данью уважения известному супергерою.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Зендея

Зендея / © Associated Press

Зендея выглядела как сказочная фея, когда появилась на фотосессии фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», которая состоялась перед премьерой картины в Лондоне. Вместе со своим мужем Томом Холландом она вышла на белый ковёр у кинотеатра Odeon Luxe на Лестер-сквер.

Зендея и Том Холланд / © Associated Press

Зендея и Том Холланд / © Associated Press

Хотя Том выглядел очень элегантно в темно-фиолетовом костюме от Anderson & Sheppard, как обычно, все взгляды были прикованы исключительно к 29-летней актрисе, которая для этого выхода выбрала роскошное белое платье от Tamara Ralph. Наряд украшало глубокое декольте с блестящими бретелями, спадающими на руки.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Плотный корсет платья подчеркивал талию, а его нижняя часть переходила в легкий шифоновый шлейф. Наряд также был расшит золотым бисером, узор которого напоминал паутину.

Она дополнила гламурный образ роскошными волнистыми волосами и сдержанным макияжем. И ещё одна деталь образа — золотая брошь, которую звезда прикрепила в необычном месте — на пояснице. Украшение — это золотая брошь в виде паука от Keren Wolf.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
291
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