«Это — варвары»: что происходит на месте ракетного удара по жилому дому во Львове — шокирующие подробности и видео

Последствия массированной атаки на Львов

Реклама

Во Львове в результате ракетного обстрела повреждено более 20 домов. Уже известно о более чем 30 пострадавших. Под завалами на улице Патона остаются люди. Жители помогают спасателям расчищать завалы.

Об этом с места событий сообщает корреспондент ТСН Маричка Кужик.

Реклама

Что происходит на месте ракетного удара во Львове

Маричка Кужик отмечает, что российская ракета снесла верхние этажи жилых многоэтажек. Квартиры завалены строительным мусором. Из-под завалов удалось спасти отца с сыном. Одними из первых на помощь бросились курсанты, проживающие в соседнем доме.

Реклама

«На пятом этаже мы спасли мальчика и его отца», — говорят военные.

Возле дома жители ждут новостей о своих близких. Местные жители говорят, что услышали сильные взрывы, и всё начало рушиться.

Мэр города Андрей Садовый сообщает, что оккупанты выпустили по городу 22 ракеты.

«Это — варвары. Как можно атаковать жилой дом, сносить этажи», — говорит мэр.

Реклама

Двое человек числятся пропавшими без вести. Их ищут. Число пострадавших в результате ракетного обстрела Львова превысило 30 человек. Среди них — трое детей. По предварительной информации, самой пожилой пострадавшей — 93 года, самому младшему мальчику — 6. Его госпитализировали с переломами двух конечностей.

Массированная атака на Украину 30 июля: что известно

Российские оккупанты в течение ночи осуществили несколько волн запусков крылатых ракет с самолетов стратегической авиации и беспилотников по всей стране. Баллистическим ударам подверглись Киев, Кривой Рог и Днепр. В столице тревога длилась более 5 часов. В некоторых областях она продолжается до сих пор.

В Кривом Роге шесть человек погибли, среди них — дети. Восемь человек получили ранения.

По сообщению Киевской городской военной администрации, в столице подтверждена гибель одного человека. Уже по традиции десятки тысяч киевлян провели эту ночь на станциях метрополитена. Людей было так много, что не всем хватало места в метро.

Реклама

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЛЮДИ ПРОПАЛИ БЕЗВЕСТИ! ПРЯМОЙ ЭФИР из ЛЬВОВА, где продолжаются СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на МЕСТЕ РАКЕТНОГО УДАРА

Новости партнеров