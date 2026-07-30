"Посылка не придет ни с дроном, ни с вибратором": "Мадяр" о новых феерических атаках на склады Wildberries

Пожар на складах Wildberries в Пензе после атаки 30 июля

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Командующий Сил беспилотника систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» иронически прокомментировал атаку на склады логистического центра Wildberries в российских Пензе и Удмуртии 30 июля. Он проинформировал о поражении уже восьмого логистического центра компании.

Об этом Бровди написал в Сети.

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«Посылка не придет» ни с дроном, ни с вибратором; отныне ни в пензу, ни в красную армию. Извиняюсь, удмуртю», — говорится в остроумном заявлении командующего СБС.

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Он отметил, что удары по Wildberries в России продолжаются, написав, что «дикоягодный фиолетовый саван шагает по болотам».

По словам “Мадяра” следует, что украинские защитники поразили уже восемь логистических центров Wildberries.

«Седьмой, восьмой… — пока меньше, чем больше, но это пока. А пак увидиме», — указано в сообщении.

«Не броуновское движение, для броуновского: Электросталь, Краснодар, Невинномысск, Шушары/Питер, Уткина Заводь, Симферополь, Рязань, Сарапул, Мастиновка», — указал Бровди.

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Он также заверил, что Украина выстоит, отстроит Крым, а «Москва ляжет».

Напомним, в ночь на 30 июля украинские дроны FP-1 компании Fire Point атаковали склады логистического центра Wildberries в Пензе, вызвав масштабный пожар площадью до 180 тыс. кв. м. По словам местных властей, эвакуировано около 200 сотрудников, известно об одном пострадавшем. Также в Сети сообщили об ударах по аналогичному хабу в Сарапуле (Удмуртия) и порту в Тамане на Кубани.

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