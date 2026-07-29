«Поселился не в том месте»: россияне в истерике из-за ударов по складам Wildberries и хотят убегать (видео)

Атака на Wildberries / © Getty Images

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Ночью 29 июля в Рязани снова прилетело по составам логистического центра Wildberries. Российские предприниматели, чьи товары сгорели при атаке, в панике. Одни хотят бежать из РФ после выборов, другие просто плачут и не знают, что им делать.

Видео своих плачей они публикуют в Сети.

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Рязанский музыкант Леонард Чочиев после атаки на НПЗ и состав Wildberries посоветовал своим землякам бежать из России сразу после выборов 20 сентября.

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«Уроки сегодня пришлось отменить, к сожалению. Потому что работать, конечно, когда ты спал мало часов, очень тяжело. Да и зачем. Еще сегодня у меня в гостях был братик. Я сегодня прочел, как это с детьми вообще, находиться в таком моменте», — посетовал россиянин.

Он плачет, что выбрал неудачное место жительства — с одной стороны нефтеперерабатывающий завод, с другой — Wildberries.

«Нужно было поселиться в таком месте… Концерты 31 и 1. Если будет интернет, но это вряд ли, конечно», — добавил музыкант.

Еще один россиянин после огромных потерь из-за ударов сменил сферу деятельности и продавать товары больше не будет.

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Дата публикации 14:56, 29.07.26 Количество просмотров 3 Удары по складам Wildberries: в россиян истерика из-за ежедневных прилетов

«Сгорело на полмиллиона, может, на 700 тысяч, но для себя я уже понял, что буду заниматься другим», — посетовал он.

Другая предпринимательница настолько в панике, что не знает, что делать.

«В конце года мы начали массово скачивать склады, а теперь они все горят, б****. Сгорела одна хорошая квартира в центре города. Руки опускаются. Сижу и смотрю в компьютер и не понимаю, что делать. Просто сижу и смотрю. Это п*****», — не сдерживает эмоции россиянка.

Удары по НПЗ и Wildberries в РФ — последние новости

Напомним, 29 июля украинские БПЛА атаковали город Рязань, где, по сообщениям местных пабликов, атакован нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса Wildberries. OSINT-аналитики сообщили, что вспыхнул сортировочный комплекс компании.

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В СМИ появилась информация, что из-за многочисленных ударов по составам RWB, развивающей маркетплейс Wildberries, ищет убежища за рубежом, в том числе в Казахстане.

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